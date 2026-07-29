De Miñaur tumba a Tsitsipas en Washington y jugará contra el joven Hewitt

El tenista australiano Alex de Miñaur arrancó este miércoles su defensa del título del torneo de Washington (ATP 500) derrotando al griego Stefanos Tsitsipas y citándose en la siguiente fase con su joven compatriota Cruz Hewitt.

A sus 17 años, el hijo del ex número uno mundial Lleyton Hewitt superó el martes su debut en Washington venciendo al local Marcos Giron, en la primera victoria de su carrera en el circuito.

De Miñaur, número seis del ranking mundial, siguió sus pasos este miércoles derrotando a Tsitsipas (51º) por 6-4, 3-6 y 6-3 en un choque aplazado la víspera por la lluvia.

El australiano revirtió un registro muy desfavorable ante el griego, vencedor de 12 de los 13 duelos previos entre ambos, incluido el último en el Masters 1000 de Miami el pasado marzo.

En esta ocasión De Miñaur, en su primera aparición desde su boda con la tenista británica Katie Boulter, se sobrepuso a una desventaja inicial de 4-2 para encadenar seis juegos seguidos con los que se apoderó del primer set.

Aunque Tsitsipas igualó el marcador, De Miñaur encarriló el set definitivo con un break en el cuarto juego.

En las gradas lo observó Lleyton Hewitt, mentor de De Miñaur y padre de su siguiente rival.

Actual número 612 de la ATP, Cruz Hewitt ya demostró su peligrosidad el martes al tumbar en sets corridos al estadounidense Giron, número 85 mundial.

Peor suerte que De Miñaur corrió la vigente campeona del torneo femenino, la canadiense Leylah Fernández, que fue eliminada el miércoles a manos de la filipina Alexandra Eala.

La figura asiática (28 de la WTA) destronó a Fernández (34º) con marcador de 6-2 y 7-6 (7/1) para poner pie en unos cuartos de final por quinta vez en esta sensacional temporada.

Verdugo de Iga Swiatek en el pasado Wimbledon, Eala se medirá ahora con la ucraniana Elina Svitolina, segunda cabeza de serie, o la uzbeka Polina Kudermetova.

-- Resultados del miércoles en el torneo de Washington

- Hombres (ATP 500)

Primera ronda

Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-4, 3-6, 6-3

Segunda ronda:

Lorenzo Musetti (ITA/N.4) derrotó a Aleksandar Vukic (AUS) 6-3, 5-7, 6-3

- Mujeres (WTA 500)

Segunda ronda

Liudmila Samsonova (RUS) derrotó a Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-2

Alexandra Eala (PHI) a Leylah Fernández (CAN/N.7) 6-2, 7-6 (7/1)