Davidovich gana en Chengdu el segundo torneo ATP de su carrera

El tenista español Alejandro Davidovich (N.29 del mundo) ganó este martes la final del torneo ATP 250 de Chengdu (China) al polaco Hubert Hurkacz (N.41), por 6-4 y 7-6 (9/7), y para sumar así su segundo título en el circuito profesional.

Davidovich, que ya se había impuesto este año sobre la hierba de Mallorca a finales de junio, derrotó a Hurkacz por quinta vez en siete enfrentamientos.

El polaco, por su parte, no gana un torneo desde Estoril 2024. Operado dos veces de la rodilla durante los veranos de 2024 y 2025, y fuera del Top 100 a finales de junio de 2025, el ex N.6 mundial, semifinalista en Wimbledon en 2021, va regresando poco a poco a los puestos altos de la clasificación.

Este martes, ya desde el primer juego, Hurkacz tuvo enormes dificultades con su servicio, que sólo consiguió conservar tras 12 minutos y medio, salvando tres bolas de break.

Pero Davidovich acabó haciendo el break en el séptimo juego y se apuntó el primer set.

En una segunda manga muy equilibrada, Hurkacz parecía tener la situación bajo control cuando se adelantó 6-3 y dispuso de cuatro bolas de set en el tie-break, pero las desperdició todas y Davidovich acabó llevándose el partido y el título.