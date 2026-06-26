Davidovich avanza a semifinales en Mallorca, Darderi eliminado

El español Alejandro Davidovich, número 25 del mundo y segundo cabeza de serie, se clasificó este jueves a las semifinales en el torneo sobre césped ATP 250 de Mallorca al vencer por un doble 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov (164º).

Exnúmero tres mundial, Dimitrov disputaba este torneo gracias a una invitación de los organizadores.

Davidovich tendrá como adversario en el siguiente partido al húngaro Fabian Marozsan (62º).

El tenista local queda como principal favorito al título después de la eliminación en cuartos del primer cabeza de serie, el italiano Luciano Darderi (16º), derrotado 7-6 (7/1) y 6-4 por el portugués Nuno Borges (53º), que jugará en semifinales ante el estadounidense Ethan Quinn (63º).

-- Torneo ATP de Mallorca

- Individual masculino - Cuartos de final:

Nuno Borges (POR) derrotó a Luciano Darderi (ITA/N.1) 7-6 (7/1), 6-4

Ethan Quinn (USA) a Vít Kopriva (CZE) 5-7, 7-5, 6-3

Fabian Marozsan (HUN) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 6-3

Alejandro Davidovich (ESP/N.2) a Grigor Dimitrov (BUL) 6-3, 6-3

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