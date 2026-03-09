Dandy del Peligro y Tomasito lideran nómina para el clásico

El campeón del velocidad del Caribe 2025, Dandy del Peligro vuelve al ruedo en el Clásico Heraclio Barletta Bustamante, el “Velocidad de los Nacionales” este domingo 15 de marzo donde tratará de arrancarle la racha ganadora a Tomasito.

Dandy del Peligro quien viene de registrar un tiempo de 1,11.4 quintos la distancia de mil 200 metros irá en busca de adjudicarse este clásico con similar distancia con el jinete Lorenzo Lezcano.

Mientras Tomasito, que viene invicto en sus últimos dos compromisos, su jinete Jimmy Carrión, aplicará una estrategia para cazar al mimado de Rubén Orillac, Dandy del Peligro. A estos dos grandes ejemplares se le suma, Cyrano quien viene de ganar por una cabeza ante Sol Catire Bello.

El pupilo de la Cuadra Inglesa será guiado por Abdiel Jaén.Y hablando de Sol Catire Bello, que ha resucitado en sus recientes apariciones en la pista llevará la conducción de Luis Eduardo Arango.Su compañera de cuadra Sol Paso la Reina, irá a esta importante prueba de las manos de Ariosto Delgado.

Otro de los participantes, Sol Alzan, tercero en el recién Premio Carlos Espino Guanti, sus propietarios se decidieron por el jinete Said Sánchez.En cuanto a los mimados del Elliots Racing Stables, Royal Smile y Royal Spirit, irán a la guerra de velocidad con los fustas, Ángel Rivas y Johan Garibaldo, respectivamente.

Por su parte, El Experto, quien abrió el mes de marzo con una victoria viniendo de atrás, será conducido por Obeth Benítez.Cerrando el listado de participantes, de este clásico que forma parte de calendario 2026 en este primer trimestre, tenemos que Smart Eros viene a probar fuerzas contra estos velocistas con la monta de Yonis Lasso.

Será un fin de semana de mucha adrenalina en la pista y un abanico de actividades en el óvalo juandieño.