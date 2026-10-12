Daddy King se pone en la primera línea a la Copa Velocidad del Caribe

El potro alazán criollo Daddy King logró el triunfo en el Clásico Rubén Orillac Alfaro y Rubén Orillac Pérez, victoria que lo coloca como el principal representante de la hípica panameña a la Copa Velocidad del Caribe 2026.

Dicha prueba conmemorativa se celebró ayer en el séptimo orden de la velada, con una nómina de 15 ejemplares machos de tres años de edad, sobre mil 200 metros con una bolsa de $58,000.

El ganador es un defensor de las dividas de los tradicionales colores del Stud Buena Fe, con impecable monta de Jesús Barría y bajo los cuidados del preparador Roberto Arango, sumando así su primera prueba clásica.

Daddy King registró en el cronómetro tiempo de 1:13.2. luego de parciales de 23.0 el primer cuarto de milla y 47.1 los 800 metros.

Tras el ganador arribaron Mente Brillante, Yellowstone, en una gran presentación, Leader Of The Band y cerró el marcador Con Paso Firme.

Junto a Daddy King se unen a ver acción en la Copa Velocidad del Caribe los ocupantes de la segunda, tercera y cuarta colocación, en la prueba que se celebrará el 5 de diciembre en el Hipódromo Camarero de San Juan Puerto Rico.

Con la celebración de este evento se completó el quinto proceso selectivo a la Serie Hípica del Caribe por la hípica panameña, restando solo un evento clasificatorio fijado para el 1 de noviembre con el Clásico Independencia.

Macho Muler inicia con triunfo la Triple Corona Juvenil

El tordillo estadounidense Macho Mule ganó la versión 16 del Clásico familia Fernández, logrando así mantener su condición de invicto en dos salidas a la pista y anexarse el primer peldaño de la Triple Corona Juvenil de importados.

El pupilo del Stud El Águila, bajo los cuidados del preparador Roberto Arango, y monta de Jimmy Carrión cronometró la distancia de 1,100 metros en 1:05.2

El ciclo de las dos pruebas restantes del citado galardón hípico se celebrará el 15 de noviembre con el Clásico familia Navarro, en tanto que el 13 de diciembre con la carrera dedicada a Luis Shirley.