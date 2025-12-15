Cunningham lidera a Detroit, líder del Este en la NBA

Cade Cunningham tuvo otra sobresaliente actuación el lunes para los Detroit Pistons, que lideran la Conferencia Este de la NBA, en la que los Toronto Raptors ascienden al tercer lugar al vencer a Miami Heat.

A continuación las escenas más importantes en la jornada del lunes en la temporada regular de la NBA:

- Cunningham se desborda y Detroit se aleja -

Cade Cunningham anotó 32 puntos y los Detroit Pistons vencieron a los Boston Celtics por 112-105, ampliando así su ventaja en la cima de la Conferencia Este.

El base de los Pistons protagonizó otra brillante actuación ofensiva en un partido muy disputado en el que el marcador cambió de dueño 15 veces antes de que Detroit se distanciara en los últimos minutos.

Cunningham, que promedia casi 27 puntos por partido esta temporada, encestó seis triples y anotó 11 de 21 tiros de campo para ayudar a Detroit a alcanzar un récord de 21 victorias y 5 derrotas como líder del Este.

Pero Detroit tuvo que esforzarse al máximo para conseguir su cuarta victoria consecutiva debido a una tenaz actuación de Boston, que llegó a tener una ventaja de hasta 12 puntos en el segundo cuarto.

"Nos encantan los partidos difíciles y reñidos como este", dijo Cunningham. "Creo que este tipo de partidos nos motivan aún más".

Los titulares de Detroit contaron con el apoyo de 47 puntos de la banca, con Caris LeVert aportando 13 puntos en 19 minutos en cancha y Jaden Ivey sumando 10.

"Tenemos una plantilla muy completa; contamos con titulares en todas las posiciones", dijo Cunningham. "Jugadores que entran y hacen su trabajo mejor que nadie en la liga".

Jaylen Brown lideró a Boston con 34 puntos, mientras que Derrick White terminó con 31.

- Toronto trepa en el Este -

Por su parte, los Toronto Raptors mejoraron su récord a 16-11 y ascendieron al tercer puesto de la Conferencia Este al vencer a domicilio por 106-96 a Miami Heat.

Los 28 puntos de Brandon Ingram fueron clave para Toronto, que superó a Miami por 32-19 en el último cuarto para asegurar la victoria.