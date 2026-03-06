Cuba debuta en el Clásico Mundial con triunfo apretado ante Panamá

Con un jonrón de Yoán Moncada, que impulsó dos carreras, Cuba venció 3-1 a Panamá este viernes en San Juan, Puerto Rico, en el debut de ambas selecciones en el Clásico Mundial de Béisbol.

La novena isleña, semifinalista en la pasada cita de 2023, tuvo en el tercera base de las Grandes Ligas a su hombre más determinante en el estadio Hiram Bithorn, una de las cuatro sedes del torneo junto a Houston, Tokio y Miami.

El jugador de Los Angeles Angels garantizó el triunfo cubano con un vuelacerca en la tercera entrada que además impulsó el paso por la registradora de Yiddi Cappe para poner la pizarra en 3-0.

Yoelkis Guibert había puesto en ventaja a Cuba, subcampeón en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, mientras que Leonardo Bernal acortó distancias para los panameños en la parte baja del séptimo inning.

Con la victoria, los cubanos lideran parcialmente el Grupo A, que comparten también con Canadá, Colombia y Puerto Rico.

El sábado descansarán y volverán a tener acción el domingo frente a los colombianos en San Juan. Panamá visitará un día antes a los locales.

- Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cuba 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 1

Panamá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0