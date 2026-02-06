"Cuando sigues a esos chicos, eso da mucha confianza", dice a la AFP Seixas, prodigio francés del ciclismo

"Cuando sigues a esos chicos una vez, eso da mucha confianza": en un "stage" en altura en Sierra Nevada (España), el prodigio del ciclismo francés Paul Seixas se prepara para su segunda temporada en la élite con la ambición de rivalizar con los más grandes.

Una ventisca glacial paraliza la estación de esquí andaluza, situada a más de 2.300 metros de altitud, y convierte las carreteras en terreno impracticable.

Protegido de las inclemencias en las instalaciones del centro de alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes de España, Paul Seixas tiene que conformarse con una sesión a cubierto con bici estática, a poco más de diez días de la Vuelta al Algarve (Portugal), la carrera que supone su estreno esta temporada.

"Un día de cada dos tenemos que entrenar en interior. No es fácil y no tenemos las auténticas sensaciones del ciclismo", lamenta el corredor de 19 años, nuevo líder del equipo Decathlon CMA-CGM.

"Hace dos meses que no veo a mis padres, a mi novia. Pero sabemos por qué lo hacemos, son sacrificios que hay que hacer para rendir", reflexiona.

Trabajo de resistencia, capacidad de repetir esfuerzos, mejorar la recuperación: cualidades que le permitieron darse a conocer "entre el Tour de los Alpes y el Dauphiné" el año pasado.

- ¿Al nivel de los grandes? -

En su segunda temporada como profesional, el galo espera "un pequeño impulso al inicio de temporada" para ganar su primera carrera en la élite. La lógica indica que no debería tardar en producirse ese triunfo para un ciclista que fue bronce en los campeonatos de Europa de hace unos meses sólo por detrás de los ogros Tadej Pogacar y Remco Evenepoel.

"Necesariamente cuando sigues a esos chicos una vez, aunque sólo sea una vez, eso da mucha confianza. Al ser mucho más joven que ellos, me digo que si el año pasado a final de temporada logré seguirlos, eso quiere decir que si sigo progresando podré compensar esa diferencia", espera Seixas.

Difícil, "pero no imposible". "Vemos la nómina (de participantes) de las próximas carreras, sólo hay tipos muy fuertes, pero daré todo para poder levantar los brazos lo antes posible", promete el corredor de Lyon.

¿Ganar? "No es una obsesión", afirma Seixas, sino unas ganas muy grandes. "Confío en mí, siento que estoy progresando".

- "El Tour es un sueño, no un objetivo" -

¿Hasta el punto de participar en su primer Tour de Francia el próximo verano europeo? "Eso sería un sueño, pero no es mi objetivo para este año", aunque el campeón del mundo juniors de contrarreloj no se fija "límites", y no cierra "ninguna puerta".

"Cuando era joven... más o menos hace uno o dos años, me encantaban las carreras sobre pavé", bromea, consciente de que muy probablemente no participará en la París-Roubaix este año, pero espera hacerlo en el futuro.

Hasta el momento las alabanzas recibidas y las expectativas generadas no le han hecho desviarse de la ruta. "Lo que me gusta es ganar carreras. Pero incluso si lograse cumplir mis sueños, eso no me detendrá.

"Ganar una carrera es una sensación increíble, no tiene precio", asegura Seixas, que en octubre sorprendió a sus seguidores en redes sociales posteando en la aplicación Strava una salida de 323 kilómetros y 8.500 m de desnivel positivo.

"Siempre he tenido mucho aguante, así que es casi como un pequeño viaje, sales a veces durante siete, ocho horas, ves el paisaje. Y si te apasiona te das cuenta del placer que supone, y de la alegría de cumplir el esfuerzo", asegura.

Placeres sencillos, pero en una medida al alcance de muy pocos.