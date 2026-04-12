Crippa y Demise, con récord femenino, ganan el maratón de París

El italiano Yemaneberhan Crippa y la etíope Shure Demise, con nuevo récord femenino de la prueba, se proclamaron ganadores este domingo del maratón de París en sus respectivas categorías.

Cripa, nacido hace 29 años en Etiopía, hizo una mejor marca personal con 02:05.19, superando en cinco segundos al etíope Bayelign Teshager, mientras que el keniano Sila Kiptoo completó el podio, tercero a 10 segundos del vencedor.

Por su parte, Demise pulverizó el récord de la prueba femenina en más de un minuto, completando los 42,195 km por las calles de la capital gala en 02:18.34.

La atleta de 30 años superó en la meta a su compatriota Misgane Alemayehu (2:19:08) y a la keniana Magdalyne Masai (2:19:17).