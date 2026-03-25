Cort Nielsen gana la segunda etapa en Cataluña, Godon sigue líder

El danés Magnus Cort Nielsen ganó este martes la segunda etapa de la Volta a Cataluña entre Figueras y Banyoles, donde el francés Dorian Godon, vencedor la víspera, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto.

El clasicómano del equipo Uno-X logró su primera victoria de la temporada al imponerse al esprint al francés Noa Isidore y al italiano Francesco Busatto.

Como ya dijo Godon el lunes, Cort Nielsen también "conoce bien Cataluña".

"Es una región que aprecio y que visito con regularidad. De hecho, ya me he bañado en el lago de Banyoles", explicó.

El danés pudo aprovechar su conocimiento del terreno para imponerse por 35ª vez desde sus inicios como profesional.

Aunque nunca ha ganado una clásica de prestigio, el ciclista nacido en Ronne hace 33 años es un habitual de los podios en las pruebas por etapas.

Puede presumir de haberse impuesto en las tres grandes vueltas, así como en el Dauphiné y en la París-Niza.

"Sin embargo, al acercarse el final, estaba mal colocado", explicó. "Al iniciar el descenso hacia Banyoles, estaba al final del pelotón. Por suerte, pude contar con un compañero de equipo para que me llevara hasta la cabeza de carrera".

- Evenepoel pasa un día tranquilo -

El pelotón atrapó poco antes de la parte final a los dos últimos miembros de una escapada temprana, dos corredores del equipo Lotto, el belga Liam Slock y el francés Baptiste Veistroffer.

Los favoritos a la victoria final, por su parte, pasaron un día tranquilo, como Remco Evenepoel, tercero de la clasificación general.

El belga, que había sido segundo la víspera, esta vez no tomó parte en el esprint.

Muy quebrada en su primera parte antes de un final llano, la tercera etapa del miércoles entre Mont-Roig del Camp y Vila-seca (159 km) ofrece a los aventureros una buena oportunidad de lucirse antes de una primera etapa de montaña el jueves con llegada en alto en Vallter, a 2.000 m de altitud.

- Clasificación de la segunda etapa:

1. Magnus Cort (DEN/UXM) los 167,4 km en 3 h 45:28.

(media: 44,6 km/h)

2. Noa Isidore (FRA/DCT) a 0.

3. Francesco Busatto (ITA/APC) 0.

4. Dorian Godon (FRA/IGD) 0.

5. Alberto Dainese (ITA/SOQ) 0.

6. Thomas Silva (URU/XAT) 0.

7. Noah Hobbs (GBR/EFE) 0.

8. Ivo Oliveira (POR/UAD) 0.

9. Toon Aerts (BEL/LOI) 0.

10. Sergi Darder (ESP/CJR) 0.

...

- Clasificación general:

1. Dorian Godon (FRA/IGD) los 167,4 km en 7 h 46:27.

2. Magnus Cort (DEN/UXM) a 0.

3. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 4.

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 6.

5. Thomas Silva (URU/XAT) 10.

6. Andrea Raccagni (ITA/SOQ) 10.

7. Antoine L'Hôte (FRA/DCT) 10.

8. Lenny Martinez (FRA/TBV) 10.

9. Rudy Molard (FRA/GFC) 10.

10. Anthon Charmig (DEN/UXM) 10.