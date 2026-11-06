$!Construyendo comunidad

NODO Jiu Jitsu Academy se ha consolidado en el sector capitalino de San Francisco como un espacio de formación integral donde el Jiu Jitsu se practica como herramienta de desarrollo personal.

Desde su fundación, la academia ha promovido una enseñanza ordenada y progresiva, con grupos separados por edad y nivel, sesiones de una hora y un enfoque que combina juego, condición física y técnica.

Su metodología parte de una idea clara: el aprendizaje no depende solo del talento, sino de la constancia. Por eso, las clases se estructuran para que cada estudiante avance a su ritmo, con correcciones individuales y un ambiente de respeto mutuo que facilita la confianza y la superación.

La formación infantil es uno de los pilares del proyecto. NODO recibe a niños desde los 4 años y organiza los grupos por edades, con dinámicas lúdicas para los más pequeños y un trabajo más enfocado en el físico y la técnica para los mayores.

La academia destaca por su acompañamiento a niños tímidos y a niños con TDAH, a quienes se les brinda un entorno paciente e incluyente que favorece su integración.

Para los adultos, la propuesta incluye formación continua en Gi los lunes, martes y jueves, y sesiones de No Gi los miércoles y viernes, además del Open Mat de los sábados. El programa también contempla el Summer Camp NODO Kids y la participación constante de sus miembros en circuitos competitivos, lo que permite a los practicantes medir su progreso y fortalecer su disciplina.

Bajo el lema: “NODO es el punto donde nos conectamos”, se ha creado un espacio de encuentro donde familias, jóvenes y adultos comparten un mismo objetivo: crecer juntos.