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Construyendo comunidad

Esta academia promueve el Jiu-Jitsu como herramienta para disciplina, confianza, respeto y defensa personal real

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Cortesía | Parte del equipo de formación y estudiantes del NODO Jiu Jitsu Academy.
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cORTESÍA | Miembros de la academia realizan ejercicios de técnica.
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ml | Jóvenes atletas.
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Yalena Ortiz
06 de noviembre de 2026

NODO Jiu Jitsu Academy se ha consolidado en el sector capitalino de San Francisco como un espacio de formación integral donde el Jiu Jitsu se practica como herramienta de desarrollo personal.

Desde su fundación, la academia ha promovido una enseñanza ordenada y progresiva, con grupos separados por edad y nivel, sesiones de una hora y un enfoque que combina juego, condición física y técnica.

Su metodología parte de una idea clara: el aprendizaje no depende solo del talento, sino de la constancia. Por eso, las clases se estructuran para que cada estudiante avance a su ritmo, con correcciones individuales y un ambiente de respeto mutuo que facilita la confianza y la superación.

La formación infantil es uno de los pilares del proyecto. NODO recibe a niños desde los 4 años y organiza los grupos por edades, con dinámicas lúdicas para los más pequeños y un trabajo más enfocado en el físico y la técnica para los mayores.

La academia destaca por su acompañamiento a niños tímidos y a niños con TDAH, a quienes se les brinda un entorno paciente e incluyente que favorece su integración.

Para los adultos, la propuesta incluye formación continua en Gi los lunes, martes y jueves, y sesiones de No Gi los miércoles y viernes, además del Open Mat de los sábados. El programa también contempla el Summer Camp NODO Kids y la participación constante de sus miembros en circuitos competitivos, lo que permite a los practicantes medir su progreso y fortalecer su disciplina.

Bajo el lema: “NODO es el punto donde nos conectamos”, se ha creado un espacio de encuentro donde familias, jóvenes y adultos comparten un mismo objetivo: crecer juntos.

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04
años de edad en adelante se reciben a nuevos estudiantes.
Figuras destacadas

ml | Entre sus principales logros, la academia celebra los podios de sus alumnos en el Abu Dhabi AJP Tour y el AJP Tour Centro Panamá, así como en el Panama BJJ Championship 2026. Los atletas infantiles y juveniles han obtenido medallas en el AJP Tour. Entre sus figuras se destacan Carlos Milord, Diego Correa, Angie Paz y Dylan Hormechea. La enseñanza es liderada por el propietario Gerardo Paz, junto a su socio, un competidor rankeado a nivel mundial, y el sensei Carlos Milord, reconocido por su labor formativa con niños, incluido el apoyo a menores con TDAH.

De interés

Horarios: Lunes a viernes de 5 a.m. a 10 p.m.; y sábados de 9 a.m. a 6 p.m. Clases infantiles: 4 p.m. y 5 p.m., adultos desde los 16 años a las 7:30 p.m., y Open Mat los sábados, a la 1 p.m.

Lugar de práctica: Strip Mall, Local #13, piso 1, San Francisco, Avenida Santa Elena.

Plan de 2 días por semana en $74.99 al mes, de 3 días en $99.99 al mes y plan ilimitado en $120 al mes. Matrícula con 50% de descuento en horarios de 4 y 5 p.m. Clase de prueba es gratuita.

El Jiu Jitsu no solo forma atletas, también contribuye a formar niños seguros, disciplinados, humildes y perseverantes.
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