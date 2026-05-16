Conor McGregor volverá a la UFC tras cinco años para enfrentar a Holloway

Conor McGregor volverá al octágono de la UFC (Ultimate Fighting Championship) por primera vez en cinco años cuando enfrente a Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas, informó el sábado la organización.

El irlandés, excampeón en dos divisiones y todavía una de las figuras más populares y rentables de la UFC, no pelea desde la derrota ante Dustin Poirier el 10 de julio de 2021, combate en el que sufrió una fractura de pierna.

La pelea en UFC 329 supondrá una revancha de la segunda aparición de McGregor en la UFC, en agosto de 2013, cuando derrotó a Holloway en Boston pese a sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla durante el combate.

El peleador de 37 años también se había retirado de una pelea programada para junio de 2024 debido a una lesión en un dedo del pie.

McGregor enfrentó además múltiples problemas fuera del octágono.

En 2024 fue hallado responsable en un juicio civil y condenado a pagar cerca de 250.000 dólares a una mujer que lo acusó de violación en Irlanda.

En diciembre, otra mujer que acusó a McGregor de agresión sexual durante un partido de la NBA en Miami retiró su demanda civil, después de que las autoridades decidieran previamente no presentar cargos criminales.

Un mes antes, McGregor fue suspendido durante 18 meses tras faltar a tres controles antidopaje en un período de 12 meses, aunque evitó una sanción mayor después de que Combat Sports Anti-Doping reconociera su cooperación en la investigación.

La UFC anunció el combate durante el primer evento de MMA organizado por Most Valuable Promotions, la promotora del youtuber convertido en boxeador Jake Paul.

La cartelera celebrada en Los Ángeles estuvo marcada además por el regreso de Ronda Rousey frente a Gina Carano.