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“Confíen en el proceso”

Yorlenis Morán es un referente de la lucha femenina nacional y ha consolidado su estatus con destacadas actuaciones fuera y dentro del país

“Confíen en el proceso”
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“Confíen en el proceso”
ML | Yorlenis Morán.
“Confíen en el proceso”
“Confíen en el proceso”
Cortesía | La luchadora panameña Yorlenis Milagros Morán Sánchez.
“Confíen en el proceso”
“Confíen en el proceso”
Roberto Robinson
22 de junio de 2026

La atleta Yorlenis Morán ha vuelto a demostrar su calidad en la lucha olímpica. Este mes, se colgó la medalla de bronce en la categoría de 50 kg durante el Campeonato Panamericano de Lucha U-23 Lima 2026, en Perú, del 11 al 14 de junio.

Una presea más a su exitosa trayectoria llena de victorias y sacrificios, pero siempre enfocada en dar su mejor versión. “[Esta medalla] significa muchas responsabilidades conmigo misma y por mi deporte. La clave es la perseverancia”, indicó la luchadora.

“Este 2026, es un año que daré mucho esfuerzo para volver a mi carrera deportiva sin dejar a un lado mi rol de madre”, agregó.

Ya tiene marcado sus próximos retos: “ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe [en República Dominicana, este 2026], y ganar una medalla, y a largo plazo, ir a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles [EE.UU.] Una de sus metas es llegar a ser la segunda mujer panameña en ganar una medalla olímpica, tras la lograda por Atheyna Bylon (plata-boxeo) en París 2024.

La joven calificó la lucha panameña: “Estamos mejorando, el nivel está subiendo, ahora estamos mejor que antes, tenemos atletas con mejores resultados”. En ese sentido espera que se mejore el presupuesto [estatal] para el deporte, “y así poder ir a más competencia internacionales”.

Cerca de una década en la lucha

ml | “Comencé mi carrera deportiva a los 13 años, me gustó porque un día mi padre me llevó a el [gimnasio] Sion Cohen [en Chitré], vi como los luchadores entrenaban y me quedó gustando”, asegura la deportista Yorlenis Morán. “Mis inicios en este deporte fueron luego que, con tan solo tres días de entrenar, mi papá me llevó a un tope y terminé ganando”.

Datos Biográficos

Nombre completo: Yorlenis Milagros Morán Sánchez. Apodo: La conocen en buen parte de Panamá por “Choquita”, debido a papá. Edad: 22 años.

Altura: 1.54 metros. Compite en la categoría 50 kg. Nacida: en Chitré, provincia de Herrera.

Está a la espera de matrículas para ver opciones en carreras universitarias; le gustaría ser profesora.

Tiene una hija y cuatro hermanos: dos mujeres y dos hombres. Se ve en un futuro como entrenadora.

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