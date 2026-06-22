“Confíen en el proceso”

La atleta Yorlenis Morán ha vuelto a demostrar su calidad en la lucha olímpica. Este mes, se colgó la medalla de bronce en la categoría de 50 kg durante el Campeonato Panamericano de Lucha U-23 Lima 2026, en Perú, del 11 al 14 de junio.

Una presea más a su exitosa trayectoria llena de victorias y sacrificios, pero siempre enfocada en dar su mejor versión. “[Esta medalla] significa muchas responsabilidades conmigo misma y por mi deporte. La clave es la perseverancia”, indicó la luchadora.

“Este 2026, es un año que daré mucho esfuerzo para volver a mi carrera deportiva sin dejar a un lado mi rol de madre”, agregó.

Ya tiene marcado sus próximos retos: “ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe [en República Dominicana, este 2026], y ganar una medalla, y a largo plazo, ir a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles [EE.UU.] Una de sus metas es llegar a ser la segunda mujer panameña en ganar una medalla olímpica, tras la lograda por Atheyna Bylon (plata-boxeo) en París 2024.

La joven calificó la lucha panameña: “Estamos mejorando, el nivel está subiendo, ahora estamos mejor que antes, tenemos atletas con mejores resultados”. En ese sentido espera que se mejore el presupuesto [estatal] para el deporte, “y así poder ir a más competencia internacionales”.