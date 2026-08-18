Concluye la ronda regular del III Campeonato de Béisbol U23

Este fin de semana se celebrarán los últimos partidos de la ronda regular del III Campeonato Nacional de Béisbol U23 – 2026, a la espera de que se reprogramen dos compromisos del calendario oficial que fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas, según explicó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Los encuentros suspendidos corresponden a las llaves Panamá Metro vs. Chiriquí Occidente y Panamá Oeste vs. Selección U18, ambos programados originalmente como el segundo juego de una doble jornada en la que las precipitaciones impidieron su desarrollo normal.

“La Fedebeis, en uso de sus facultades, tomará en su momento la decisión de reprogramar estos juegos en caso de ser necesario”, informó la institución deportiva.

La última fecha de la fase regular arranca este viernes 21 de agosto con los choques entre Panamá Oeste y Azuero, en el estadio Roberto Hernández; Chiriquí Occidente frente a la Selección U18, en las instalaciones de la Academia Mariano Rivera; y Panamá Metro ante Coclé, en el estadio Remón Cantera. Todos los partidos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.

Para el sábado 22 de agosto, los encuentros se disputarán a las 3:00 p.m., mientras que la jornada dominical del 23 de agosto cerrará a las 10:00 a.m. con las mismas series de enfrentamientos.