Con triplete histórico de Messi, Argentina gana 3-0 a Argelia en su debut en Mundial

En una noche para agigantar su leyenda, Lionel Messi anotó este martes tres tantos en el triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en su debut en el Mundial 2026, con los que igualó el récord goleador histórico del torneo.

El capitán albiceleste llegó a 16 tantos, empatando la marca del alemán Miroslav Klose, el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en jugar en seis Mundiales.

Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Catar 2022.

Aún acostumbrados a sus milagros, muchos de los más de 65.000 aficionados argentinos se frotaban los ojos ante la gesta de un jugador que está a ocho días de cumplir 39 años.

El propio Messi se emocionó hasta las lágrimas al anotar en el minuto 17 su primer gol, con el que abría su último tango en una Copa del Mundo, al fin liberado de presiones y traumas tras el éxito de Catar.

A su récord de seis Mundiales puede sumarse el miércoles Cristiano Ronaldo si salta al césped en el debut de Portugal.

Con la segunda de las dianas que le marcó a Luca Zinade, hijo del legendario Zinedine Zidane, Messi superaba la cifra de 14 goles a la que llegó el francés Kylian Mbappé con un doblete este martes.

El éxtasis en el Arrowhead Stadium, la cancha más ruidosa del mundo, llegó en el minuto 77 cuando Messi culminaba el hat trick con otro quirúrgico remate en el balcón del área.

A diez minutos del final, la afición argentina le rindió una estruendosa ovación cuando fue retirado por Lionel Scaloni, reservándolo para las próximas batallas ante Austria y Jordania por el Grupo J.

Alineaciones:

Argentina: Dibu Martinez - Montiel (Molina, 46), Romero (Otamendi, 80), Martínez, Medina - Mac Allister, Fernández, De Paul, Messi (Paz 80), Almada (González 55) - Martínez (Alvarez 55). Entrenador: Lionel Scaloni

Algeria: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Boudaoui (Aouar, 64), Maza (Zerrouki, 82) - Bentaleb (Boulbina, 81) - Hadj-Moussa (Mahrez, 64), Gouiri (Amoura, 64), Chaibi. Entrenador: Vladimir Petkovic