Con Marta a la cabeza, Brasil parte a Australia para disputar el Mundial femenino

Con la legendaria atacante Marta a la cabeza de la delegación, la selección brasileña femenina de fútbol partió la madrugada de este lunes hacia Australia para afinar los últimos detalles antes de debutar en la Copa del Mundo 2023.

Las 'Guerreiras' (Guerreras), dirigidas por la sueca Pia Sundhage, viajaron desde el aeropuerto internacional de Brasilia en un vuelo privado con rumbo a la ciudad australiana de Brisbane, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

La delegación incluye a las 23 convocadas por Sundhage y a las tres "suplentes", en caso de que haya alguna baja por lesión de las llamadas en firme, además de 31 miembros de la comisión técnica.

Brasil realizará su preparación para la primera fase de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda en la ciudad de Gold Coast, cercana a Brisbane.

La 'Canarinha', cuya mejor participación mundialista fue el subcampeonato en China-2007, se estrenará en el Grupo F ante Panamá el 24 de julio. Francia y Jamaica completan la zona.

"Estamos emocionadas y felices. Es un nuevo sueño, un nuevo proceso", dijo la defensa Tamires, de 35 años, citada en la nota.

La zaguera del Corinthians de Sao Paulo es una de las cuotas de experiencia en un equipo que Sundhage ha renovado desde su llegada, en 2019, y que tiene como gran referente a Marta.

A sus 37 años, la '10' disputará su sexto y último mundial (2003, 2007, 2011, 2015 y 2019), en el que puede ampliar su récord de goleadora histórica del máximo torneo de fútbol (17 goles, uno más que el alemán Miroslav Klose).

La atacante del Orlando Pride (USA) viaja tras haberse recuperado de la peor lesión de su carrera, sufrida en la rodilla derecha en marzo de 2022, y con la duda de si será titular o no en un once que es potencia en Sudamérica, pero que no parte favorito al título.

"Mi mayor felicidad es ver que, independientemente de si voy a estar en el campo o no, tenemos jugadoras que van a representar bien a nuestro país, con mucho talento, amor y cariño", dijo el domingo.

Ese día, con Marta entrando desde el banquillo en el minuto 74, las brasileñas golearon 4-0 a Chile en el último amistoso antes de la cita orbital, disputado en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.