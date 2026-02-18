Con las ganas de triunfar siempre

Roberto Herrera, representante del equipo Senafront [Servicio Nacional de Fronteras], se coronó el pasado 1 de febrero en la categoría Élite Masculina, del Campeonato Nacional de MTB XCO 2026 (Bicicleta de montaña - Cross Country Olímpico), en el Parque Recreativo Santiago Apóstol, en Santiago de Veraguas.

“Ser campeón se ha convertido en un objetivo personal”, afirmó Herrera, quien se ha coronado en tres campeonatos nacionales (2021, en Coclé; en 2022, en Chiriquí; y ahora 2026, en Veraguas).

“Durante 4 años no se realizó la prueba y vuelvo a repetir y lograr una victoria más para mi palmarés y para mi equipo Senafront”, dijo. El ciclista también ha competido en pruebas de Ruta, además de haber representado a Panamá con la selección nacional: “hay que ser completo en todas las modalidades”; y revela que “en la montañera me siento mejor, ya que es donde inicie y me gusta mucho más”.

El atleta aseguró que este año participará en más carreras nacionales de MTB y de Ruta, preparándose para los campeonatos centroamericanos de XCO, al Tour de Panamá y a la Vuelta a Chiriquí. Se proyecta a conseguir un cupo en un equipo internacional y cumplir su sueño de correr en Europa.