Con la meta de dejar a Panamá en lo más alto

ml | Dana Varela y Joseph Méndez representarán a Panamá en la modalidad de Poomsae de Taekwondo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, a celebrarse en Panamá, en abril próximo. Para Varela, estos juegos serán un antes y un después.

“Estoy enfocada en mis entrenamientos, trabajando fuerte sin rendirme, ya que son una gran oportunidad para mostrarme como atleta”, recalcó. En esta justa, ella participará en Poomsae tradicional individual y Poomsae mixto tradicional (pareja).

“Es un honor y una gran responsabilidad, dejar el país en alto demostrando que el Taekwondo panameño tiene un gran potencial”, señaló. La joven de 15 años, nacida en David, Chiriquí, afirma que no practica otro deporte que no sea el Taekwondo, pues “me tomaría mucho tiempo y ahora estoy enfocada ‘full’ en el Taekwondo”.

Considera que lo más difícil, al momento de competir, es manejar la presión y los nervios, “a pesar de tener confianza en mis conocimientos, la presión de ver otros competidores es alta, afortunadamente estoy aprendiendo a manejarlos para disfrutar de estos eventos mantener la calma”.

Añadió: “pido más apoyo para los deportes en general de nuestro país, ya que por falta de recursos, muchos atletas abandonan el deporte”.