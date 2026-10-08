Con balance "10 de 10", la leyenda colombiana Nairo Quintana se despide del ciclismo

Nairo Quintana, leyenda del ciclismo colombiano, se da un "balance 10 de 10" en la que considera una trayectoria que superó sus propias expectativas, dijo el jueves en entrevista con la AFP tras su retiro el fin de semana pasado.

El atleta de 36 años supo hacer vibrar a Colombia, un país apasionado por las bielas que todavía recuerda su triunfo de 2014 en el Giro de Italia, un hito que abrió camino a otros pedalistas colombianos y latinoamericanos.

Con la frente en alto y en su habitual tranquilidad, se dice "contento" de lo que logró en una entrevista con la AFP en la ciudad costera de Cartagena, al término de un conversatorio en su honor.

Es "un balance 10 de 10", zanja el llamado Cóndor de Los Andes.

Quintana encarnó en su figura el término de "escarabajo", con el que se conoce a los ciclistas cafeteros: baja estatura y poco peso, capaces de subir rutas empinadas con menos sufrimiento que sus rivales europeos.

Su triunfo en el Giro fue el mayor logro del país andino hasta la consagración de Egan Bernal en el Tour de 2019. Pero entregó más emociones al coronarse en la Vuelta a España (2016).

"De lo que soñamos y de lo que pensamos, claramente fue mucho más. Y poder salir así completo, sin lesiones, sano, con alegría, eso también es mucho más que una victoria", asegura Quintana.

El sábado se despidió del profesionalismo en el Giro italiano de Emilia, donde cruzó un pasillo de honor formado por las bicicletas del pelotón antes de la salida.

Tal vez su deuda más notable fue el Tour de Francia, una ronda en la que nunca pudo coronarse pese a subir tres veces al podio de la Grande Boucle: dos subcampeonatos, en 2013 y 2015, y un tercer puesto, en 2016.

En el mismo Tour de 2022 fue descalificado por usar un medicamento prohibido, una sanción que empañó la recta final de una carrera profesional que inició en 2009.

- "Éxitos" para la nueva generación -

Durante años, los nombres de Quintana, Bernal o Rigoberto Urán plantaron cara a los europeos, pero tras esa generación hubo un bache antes de la irrupción de nuevos referentes latinoamericanos como el ecuatoriano Richard Carapaz y el mexicano Isaac del Toro, a quien Nairo le augura "muchísimos éxitos".

"Lleva muy poco tiempo y ya lleva 36 victorias más o menos. Seguramente va a superar lo que muchos de nosotros hemos hecho", avizora Quintana.

Reconoce que hay una "obligación" de no desaprovechar el impulso que dejaron sus contemporáneos y apoyar a los nuevos talentos. "Que sigan llevando esa trayectoria y sigan recorriendo ese camino que abrimos nosotros, que no lo dejen perder", pidió.

Las propias piernas de Nairo sufrieron el relevo generacional que sí se estaba cocinando en Europa, con el ascenso vertiginoso de la superestrella Tadej Pogacar en Grandes Vueltas, desde el debut del esloveno en 2019.

En los albores de su éxito, Pogacar se hizo con el tercer lugar en la Vuelta a España en 2019 y aventajó al muy favorito Quintana en una de sus últimas grandes actuaciones, donde finalizó cuarto.

Ese joven rival, reconoce el cafetero, es el ciclista "más grande de la actualidad y de la historia".

"Tuve el placer de verlo correr, de ganar algunas veces frente a él y en algunas otras veces perder", rememora. "Es un ciclista que tiene un gran don y que lo está aprovechando".

El ciclista colombiano se despide con 53 victorias profesionales, más que ningún otro pedalista de su país, 42 de ellas como figura del Movistar Team.