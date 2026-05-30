Comesaña cae ante Berrettini en dramático super tie-break en Roland Garros

El tenista argentino Francisco Comesaña dio por terminada su aventura en Roland Garros al caer en tercera ronda ante el italiano Matteo Berrettini, este sábado en un duelo igualadísimo que se decidió en el super tie-break del quinto set, donde ambos tuvieron bolas para ganar el partido.

La batalla, en una tarde de nuevo con calor sofocante en París, duró 5 horas y 13 minutos, poniendo a prueba la resistencia física de los dos contendientes y se resolvió en favor del jugador romano por 7-6 (7/3), 5-7, 6-7 (4/7), 6-4 y 7-6 (15/13).

El argentino llegó a tener en el super tie-break dos bolas de partido, con 9/8 y 13/12 a favor, que no pudo aprovechar, y su rival italiano, en su cuarto match-ball de ese desempate dramático, terminó apuntándose el partido en la pista Simonne-Mathieu, la tercera en importancia de las instalaciones del Grand Slam parisino.

Comesaña, 102º del mundo y nacido hace 25 años en Mar del Plata, ha firmado en cualquier caso este año su mejor actuación en Roland Garros e ha igualado su mejor papel personal en un Grand Slam, después de haber llegado ya a tercera ronda en 2024 tanto en Wimbledon como en el Abierto de Estados Unidos.

En la ronda anterior, el "Tiburón" del tenis argentino había jugado un duro partido de cinco sets ante otro tenista italiano, aunque entonces sí pudo doblegar a Luciano Darderi, decimoséptimo del ranking mundial.

Berrettini (30 años), un exnúmero seis mundial caído actualmente al puesto 105º y que llegó a ser subcampeón en Wimbledon en 2021, jugará en su partido de octavos de final contra el ganador del duelo de tercera ronda entre el también argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º) y el joven español Martín Landaluce (69º).