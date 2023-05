Colón gana campeonato del béisbol mayor 2023, este es su noveno título

El equipo de Colón obtuvo la noche del martes su noveno título tras superar a Los Santos 7-3 en el quinto juego de la serie final del Campeonato del Béisbol Mayor 2023.

Tras la emoción y en medio de la celebración por este triunfo, varios jugadores alzaron su voz para solicitar un estadio para la provincia. “En el lugar que entrenábamos no era un lugar muy accesible, está súper escondido, no hay muchos medios de transporte, yo viajaba en taxi todos los días del estadio a mi casa, de mi casa al estadio y se me hacía un poco complicado, a veces no conseguía transporte, tenía que esperar que uno de los compañeros me sacaran para poder agarrar mi transporte”, destacó Amni Ortega.

Del Municipio de Panamá aseguraron que esta temporada, “además del título y un desempeño impecable, son los primeros en ganar la Copa Alcaldía de Panamá”.

El presidente de la República Laurentino Cortizo también se pronunció: “¡FELICIDADES! Luego de una impresionante serie final, la provincia de Colón se alza con la victoria del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2023. Mi reconocimiento al esfuerzo, dedicación y disciplina de ambos equipos en cada uno de los partidos. ¡Buen trabajo!”.