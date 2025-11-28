Coll saca con vida a España de su visita a Alemania en la final de ida de la Nations femenina

La portera Cata Coll sacó con vida a España en su visita a Alemania este viernes en Kaiserslautern, en la final de ida de la Liga de Naciones femenina de Europa, que se saldó con un empate sin goles.

El título se definirá el martes en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, en la capital española, donde la Roja intentará mantener en firme su dominio en el balompié de mujeres.

Al mando ahora de Sonia Bermúdez, las campeonas del mundo y de la Nations femenina sufrieron la mano de hierro de las dirigidas por Christian Wück bajo la lluvia y el frío invernal en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern, en el sur de Alemania.

Las locales controlaron el juego, especialmente en la primera parte, aunque echaron en falta más dientes para poder irse adelante en esta revancha de la semifinal de la Eurocopa 2025, que España ganó en la prórroga con un gol de Aitana Bonmatí en julio.

Las alemanas, que buscan su primer título internacional desde el oro olímpico en Rio 2016, tuvieron en los primeros 45 minutos una media docena de ocasiones ante la portería de Coll, cuatro de ellas para Klara Bühl, goleadora en la semifinal ante Francia.

Pero la delantera del Bayern de Múnich fue frustrada por los reflejos de la guardameta del Barcelona (2', 19', 29'), que también detuvo un intento de Franziska Kett (27').

Y cuando Coll fue superada, fue la capitana Irene Paredes quien rechazó el disparo de Jule Brand tras un centro perfecto de Bühl.

Tras regresar mejor del vestuario, las españolas disfrutaron de diez minutos de dominio sobre la portería de Ann-Kathrin Berger, con un centro de Mariona Caldentey para Esther González, que estrelló el balón en el poste de Berger (53').

Alrededor de la hora de juego, las alemanas recuperaron el control del partido y Bühl, de nuevo ella, en una jugada al límite del fuera de juego, también estrelló el balón en el palo de la portería española (71').

Al comienzo del último cuarto de hora, la delantera del Olympique de Lyon Jule Brand impactó un remate desde la banda derecha en el larguero, que estuvo a punto de sorprender a Coll.

En el partido de vuelta, las españolas tendrán la ventaja de jugar en casa para intentar ganar esta segunda edición de la Liga de Naciones, tras haber derrotado a Francia en la pasada final, a finales de febrero de 2024.