‘Coco’ no juega hoy

'Es una pena no tener a ‘Coco’ [Carrasquilla] con nosotros en el partido importante contra Croacia...'. Así arrancó ayer el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, en la conferencia de prensa antes del partido ante Croacia, confirmando que el mediocampista Adalberto 'Coco' Carrasquilla 'no llega' para el segundo encuentro de Panamá correspondiente al Grupo L del Mundial FIFA 2026. Será el segundo partido que se pierde el jugador, quien no se ha recuperado de una en el aductor izquierdo lesión, sufrida antes de iniciar el torneo.'Desde que sabíamos que se lesionó estuvo bajo tratamiento con los fisios y los doctores. Había proceso y optimismo, y nada, luego no se encontró del todo bien después de una acción y por eso mañana no está', señaló el seleccionador. Agregó que, pese a la baja, '...hemos mostrado que el grupo está listo para competir. Croacia va a venir con hambre, ambición de ganarnos y eso va a ser a través de la presión y aprovecharse de los errores'.