Coco Gauff, lista para continuar el legado de Williams en el Abierto de EEUU

Un año después de la emotiva despedida del tenis de Serena Williams en Flushing Meadows, la joven estadounidense Coco Gauff sueña con comenzar a escribir su historia en el US Open que arranca el lunes.

La joya de Florida, de 19 años, que creció idolatrando a Serena y Venus Williams, llega a la cita neoyorquina en su mejor momento para pelear por su primer título de Grand Slam después de una impresionante racha de resultados en esta gira de pista dura.

A principios de mes, Gauff conquistó el torneo WTA 500 de Washington y el pasado fin de semana alzó en Cincinnati su primer trofeo WTA 1000.

En Cincinnati logró además su primera victoria frente a la número uno del mundo y vigente campeona del US Open, Iga Swiatek, después de siete intentos fallidos, incluida la final de Roland Garros de 2022.

El gran momento de forma de Gauff en el último mes la llevan a ser considerada una de las favoritas al último Grand Slam del año.

Gauff viene siendo una de las grandes promesas mundiales desde que hace cuatro años se diera a conocer con una brillante carrera hasta la cuarta ronda de Wimbledon con apenas 15 años.

La estadounidense, que ocupa actualmente el número seis de la WTA, afirma que su éxito reciente se ha cimentado en aprender a conseguir victorias incluso cuando no está jugando su mejor tenis.

"Creo que eso es lo que hace a una campeona: cómo lo haces los días en que no te sientes tan bien", declaró tras su victoria en Cincinnati.

Gauff reveló que pasó "muchas noches llorando en casa" a principios de temporada mientras luchaba por descubrir su mejor forma.

"Para mí fue difícil, porque sabía lo que tenía que mejorar", señaló. "Iba a los entrenamientos y trabajaba en ello. Pero no se traducía en los partidos. Todavía puedo mejorar mucho".

- Trayectoria al alza -

Si la trayectoria ascendente de Gauff continúa en las próximas dos semanas podría erigirse en la quinta tenista negra que gana el Abierto de Estados Unidos en la era Open, siguiendo los pasos de las hermanas Williams, Sloane Stephens y Naomi Osaka.

Ahora que Serena Williams ha dejado el escenario, Gauff es consciente de que muchos la consideran la gran abanderada de la próxima generación de tenistas afroamericanas.

Es una responsabilidad que la adolescente asume de buen grado, aunque no crea que pueda compararse con Serena Williams. "Es algo que no me tomo a la ligera", afirma Gauff. A veces supongo que aumenta la presión, porque sé que esta comunidad de gente, la comunidad de gente de color, la gente negra, me admira mucho".

"Especialmente con la retirada de Serena, la gente me considera la próxima líder o algo así del tenis", afirmó. "Pero Serena es la mejor de todos los tiempos por algo. Yo soy parte de 'todos los tiempos', así que no sé si podré llegar tan lejos como ella. Ese es el sueño".

"Para mí, se trata simplemente de esforzarme al máximo para ser la mejor versión de mí misma y ser la mejor Coco dentro y fuera de la cancha", zanjó.

El camino de Gauff, sexta cabeza de serie, hacia el título en Nueva York puede depararle desafíos como un nuevo duelo contra Swiatek en cuartos de final. Elena Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, es otra de las figuras que se encuentra en el cuadro de Gauff.