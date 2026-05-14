Coco Gauff disputará la final en Roma por segundo año consecutivo

La estadounidense Coco Gauff, nº 4 del mundo, disputará, como en 2025, la final del torneo WTA 1000 de Roma tras su victoria en semifinales contra la rumana Sorana Cirstea (27ª) este jueves.

Gauff puso fin en dos sets, 6-4 y 6-3, al inesperado recorrido de Cirstea, de 36 años, que pondrá punto final a su carrera al cierre de temporada.

En la final, la estadounidense de 22 años se enfrentará a la polaca Iga Swiatek (4ª) o a la ucraniana Elina Svitolina (10ª).

Después de haberse visto obligada a luchar para alcanzar las semifinales, salvando incluso una bola de partido contra su compatriota Iva Jovic en octavos de final, Gauff, campeona de Roland Garros 2025, llevó la iniciativa en todo momento esta vez.

"Ganar en dos sets sienta bien después de esta semana maratoniana. Mi victoria contra Iva (Jovic) fue un punto de inflexión, siento que cada vez estoy jugando mejor", declaró al salir de la pista.

En 2025, Gauff perdió la final del Foro Itálico contra la italiana Jasmine Paolini, eliminada este año en tercera ronda.