Coclé-Metro abren el Béis Mayor 2023 el 17 de marzo

El béisbol juvenil está llegando a su fin, con unos equipos de Panamá Oeste y Coclé que mantienen la lucha por la corona del 2023. Sí la Serie final, que se juega en el estadio Rod Carew, llegase a su último y definitivo séptimo partido, tendremos béisbol hasta el 5 de marzo. Pero, amantes de este deporte, no estén tristes, pues las emociones del juego de la pelota se trasladarán al Campeonato Mayor 2023.

La Fedebeis anunció ayer el Calendario Oficial del Toneo de Béisbol Mayor 2023, que iniciará el 17 de marzo, en su fase regular, con el juego de apertura entre Coclé y el vigente campeón Metro, en Rod Carew, desde las 7:30 pm. Antes, a las 5:30 pm, se realizará la ceremonia de inauguración. De igual manera, ese 17 de marzo, se jugarán otros cinco encuentros de manera simultánea, a partir de las 7:00 pm: Colón vs Darién, en el Estadio de Metetí; Panamá Este vs Panamá Oeste, en el Horacio Mena, de Chame; Chiriquí vs Chiriquí Occidente, Glorias Deportivas Baruenses; Veraguas vs Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron; y Herrera vs Los Santos, en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández.

En el campeonato 2022, Metro venció a Chiriquí, tras barrer la Serie final (4-0), para coronarse campeón, y buscará defender su reinado ante once equipos, que jugarán hasta el 4 de abril en la Regular, para luego pasar a las fases de ‘playoffs’, semis y finales.