Claire Liu gana en Hong Kong su primer título WTA

La estadounidense Claire Liu (número 102 del ranking mundial) conquistó el domingo el primer título de su carrera al derrotar con contundencia a la filipina Alexandra Eala (Nº 17) por 6-3 y 6-0 en la final del torneo WTA 250 de Hong Kong.

La californiana, de 26 años, campeona de Wimbledon júnior en 2017, nunca terminó de confirmarse en la élite, alcanzando como mejor puesto el número 52 del ranking mundial.

En la final de Hong Kong, dio la sorpresa al no dejar ninguna opción a la joven Eala, de 21 años, que jugó con un fuerte vendaje en la rodilla derecha.

Eala, ganadora del torneo de Washington en agosto y una de las esperanzas del tenis femenino, tendrá que esperar para ampliar su palmarés.

- Resultado de la final del WTA 250 de Hong Kong:

Claire Liu (USA) bate a Alexandra Eala (PHI/N.2) 6-3, 6-0

./bds/bdx/mcd/pb