Cienciano da el golpe en la Sudamericana; Vasco y Bragantino también siguen en carrera

Cienciano firmó una remontada memorable en la Copa Sudamericana 2026 al eliminar este miércoles al campeón defensor, Lanús, con una goleada 4-0 en Cusco (3.400 m de altitud), un escenario que el equipo peruano aprovechó para revertir la derrota 2-0 de la ida y alcanzar los octavos de final.

El elenco argentino, procedente de la Libertadores después de su frustrante paso por la fase de grupos, apenas resistió seis minutos ante la presión de Cienciano.

A los 7', Carlos Garcés abrió el marcador al desviar con la rodilla un centro desde la derecha que sorprendió al arquero Nahuel Losada y encendió la esperanza en Cusco.

Cienciano no bajó la intensidad y encontró el segundo golpe a los 40 minutos, cuando Alejandro Hohberg sacó un remate de media distancia que tomó velocidad y picó antes de llegar a Losada. Ya en el descuento de la primera parte, Garcés (45+2') volvió a aparecer con un certero cabezazo.

Hohberg apareció nuevamente en el descuento para marcar el 4-0 a los 90+5'. Con Lanús desesperado en busca del gol que lo mantuviera con vida, el volante encontró espacios y castigó con otro remate de media distancia ante un rival completamente expuesto.

Tras la hazaña ante Lanús, Cienciano, campeón de la Sudamericana en 2003, tendrá otro examen de jerarquía frente a Botafogo en octavos de final.

- Dos brasileños sobreviven -

La paciencia tuvo premio para los brasileños Vasco da Gama y Red Bull Bragantino.

El Gigante da Colina encontró a cinco minutos del final en el estadio São Januário, en Rio de Janeiro, el gol para la victoria 1-0 sobre el colombiano Independiente Medellín.

La anotación se gestó en una acción colectiva de gran elaboración. Brenner inició la jugada, Adson prolongó por la derecha y Paulo Henrique encontró a Thiago Mendes, que irrumpió sin marca dentro del área para definir y sellar la clasificación.

El mismo guion se repitió en Bragança Paulista -interior del estado de Sao Paulo-, donde RB Bragantino controló la posesión, llevó la iniciativa ante el Sporting Cristal y terminó imponiéndose 1-0 para asegurar su continuidad en el torneo.

El gol llegó a balón parado. Capixaba ejecutó un tiro libre con un centro al área, Lucas Barbosa ganó por arriba y dejó la pelota servida para Pedro Henrique, que apareció de cabeza para definir a los 59'.

El próximo desafío de Vasco será ante Olimpia de Paraguay, un histórico del continente y tricampeón de la Copa Libertadores, en los octavos.

RB Bragantino, por su parte, protagonizará un duelo brasileño ante el Atlético Mineiro.

- Boca en estado de alerta -

Boca Juniors afrontará el jueves una prueba de carácter cuando visite a O'Higgins en Rancagua, donde defenderá el 1-0 conseguido en La Bombonera y buscará dejar atrás la derrota sufrida en su estreno en el torneo Clausura argentino.

El entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, tomó con cautela la corta diferencia conseguida y remarcó que todavía queda una tarea pendiente por realizar.

"Tenemos que mejorar (...) Enfrente hay un rival que sabe lo que quiere, viene haciendo una temporada importante y tiene más rodaje que nosotros", señaló el Vasco.

El vencedor de la llave se medirá en los octavos con el paraguayo Deportivo Recoleta.

El colombiano Independiente Santa Fe y el Bolívar de La Paz también aprovecharon la ida y quedaron bien perfilados para buscar el jueves los boletos a los octavos.

El Cardenal bogotano superó 2-0 con autoridad al Caracas FC y la Academia paceña firmó un valioso 3-2 sobre Gremio en La Paz, y ahora deberá soportar la presión en Porto Alegre para defender esa mínima renta.

- Santos y Tigre siguen en carrera -

Santos cumplió y Tigre sufrió, pero ambos avanzaron el martes a los octavos de final.

El Peixe venció 4-2 a la Universidad Central de Venezuela, con Neymar desde el inicio del segundo tiempo, mientras el club argentino vio peligrar su continuidad al caer 2-1 ante Nacional de Uruguay.

Santos buscará un lugar entre los ocho mejores de la Sudamericana frente al ecuatoriano Macará, mientras que Tigre tendrá un nuevo desafío ante un rival uruguayo: Montevideo City Torque será su próximo obstáculo en los octavos.