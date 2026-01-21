Chicas listas para nueva temporada

Las actuales campeonas, FC Chorrillo, e Inter Panamá CF, abrirán esta noche la nueva temporada de la Liga de Fútbol Femenino (LFF). Será un duelo por la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 LFF, en el Eagles Stadium, ubicado en Costa Sur, desde las 8:00 p.m.

Esta justa regresa a las canchas tras la victoria 3-0 de las chorrilleras sobre el Santa Fe, en la final disputada el 6 de diciembre de 2025.

La escuadra liderada por la DT Raiza Gutiérrez, viene de ganar un bicampeonato el pasado curso (ganaron los torneos Apertura y Clausura) y este año apunta a su tercera corona consecutiva.

“Tenemos una muy buena plantilla, con esa combinación entre juventud y jugadoras experimentadas, esa ha sido la clave del éxito. Queremos empezar con el pie derecho”, indicó la entrenadora.

“Nuevamente queremos representar a nuestro club internacionalmente. Sabemos las distancias que hay entre otras ligas y la nuestra, hay mucha, por lo que tenemos que armar una buena plantilla para alcanzar el objetivo y hacer una buena competición”, sentenció Gutiérrez.

El reglamento de competencia menciona que el campeón del Clausura 2025 y el campeón Clausura 2026, en caso de ser equipos diferentes, deberán ir a un partido de Súper Final, para definir quién será el representante de Panamá en el CONCACAF Champion W, mientras que el subcampeón irá al Torneo UNCAF Femenino de Clubes.

En caso de que el equipo campeón Clausura 2025, también logre adjudicarse el título del Clausura 2026, dicho equipo participará en ambos torneo como representante de Panamá.