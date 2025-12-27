Cherki lidera la victoria del Manchester City en Nottingham (2-1)

Con gol y asistencia, Rayan Cherki lideró este sábado la victoria 2-1 del Manchester City en su visita al Nottingham Forest, durante la 18ª jornada de Premier League.

Gracias a los tres puntos cosechados en City Ground, los hombres de Pep Guardiola se sitúan como líderes provisionales con 40 puntos, a la espera de la respuesta del Arsenal (2º, 39 pts), que recibe este sábado al Brighton.

Pero la visita a los East Midlands de Inglaterra no fue sencilla para los Citizens: con empate al descanso, el neerlandés Tijjani Reijnders logró adelantar al City (48') con el primer disparo a puerta de su equipo, aprovechando una gran asistencia de Rayan Cherki.

Pero el Forest respondió poco después, cuando Omari Hutchinson remató a bocajarro un pase perfectamente servido por el brasileño Igor Jesus (54').

En la recta final, y cuando parecía que el City iba a dejarse dos puntos importantes en el pulso que mantiene con el Arsenal, Cherki aprovechó un rechace tras un saque de esquina para anotar el tanto de la victoria (83'), que tuvo que ser validado tras revisión en el VAR.

El Forest encajó así su segunda derrota consecutiva y se mantiene justo por encima de los puestos de descenso con 18 unidades, 5 más que el West Ham (18º), primer equipo en la parte roja de la tabla.