Ceferin será candidato a su reelección al frente de la UEFA en 2027

El esloveno Aleksander Ceferin anunció el jueves la candidatura a su propia reelección para un último mandato de cuatro años al frente de la UEFA, durante la reunión de las 55 federaciones de la Confederación Europea en Berlín.

Este anuncio supone una marcha atrás en la decisión inicial del esloveno de no volver a presentarse, y llega tras el apoyo "unánime" por parte de las federaciones nacionales, declaró la UEFA en un comunicado.

El dirigente de 58 años, que llegó a la presidencia de la UEFA en 2016 en sustitución de Michel Platini, optará a la reelección en el Congreso electivo del organismo, previsto para el 22 de abril de 2027 en Astaná, Kazajistán.

"Nos hemos enfrentado a desafíos extraordinarios en los últimos años y los hemos superado como un único equipo. Sigue quedando trabajo importante por hacer y por eso he aceptado su petición", señaló Ceferin, que agradeció el apoyo recibido.

"Mi ambición sigue siendo la misma: mantener al fútbol europeo unido, fortalecer nuestro deporte y dejar una UEFA preparada para la próxima generación", detalló.

En su comunicado, la UEFA admitió que la reunión de Berlín sirvió también para debatir sobre "la gobernanza y liderazgo futuros de la FIFA", en momentos en los que la confederación europea lidera la oposición al presidente de la instancia rectora Gianni Infantino.

Una de las propuestas de la UEFA es que el presidente de la FIFA "lidere, pero no gestione".