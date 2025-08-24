Cavani vuelve al gol en nuevo triunfo de Boca en el torneo argentino

Después de cinco meses de sequía, el delantero uruguayo Edinson Cavani se reencontró este domingo con el gol en el segundo triunfo consecutivo de Boca Juniors, firmado en un 2-0 contra Banfield, por la sexta fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.

El Xeneize celebró en La Bombonera repleta con los gritos uruguayos de Miguel Merentiel (54), que marcó su noveno tanto de la temporada y el 44º con la camiseta auriazul, y del Matador (81), que volvió a anotar en el campeonato local por primera vez desde marzo.

El veterano atacante charrúa, de 38 años, consiguió festejar luego de un rebote en el larguero por un cabezazo del defensor Marco Pellegrino.

Empujó el balón al arco vacío para cortar una serie negativa, tras una decena de partidos en los que no encontraba la portería y protagonizó pifias en la definición inusitadas para un jugador de su calibre.

"Lo más importante es que el equipo gane para estar más cerca del objetivo. Contento por la victoria, en lo personal volví al gol, que llegó de rebote, pero hay que estar ahí. Esto es lo que venimos buscando hace rato, la regularidad. El grupo se está haciendo más sólido", remarcó Cavani tras la victoria.

- El alivio de Boca -

El exdelantero del PSG, que lleva más de 400 goles en su carrera, consideró que "no hay una receta" para volver al gol", solamente el "trabajo".

"Hay momentos para agachar la cabeza, soportar las críticas, confiar en el trabajo y en la disciplina, eso es lo que te saca adelante. Queda mucho y hay que seguir creciendo, y lograr lo que queremos todos", agregó.

Más aliviado tras haber cortado la fecha pasada su peor serie histórica, de 12 partidos seguidos sin triunfos, Boca mostró un mejor nivel y encontró en Leandro Paredes a la figura encargada de manejar el juego y darle equilibrio.

Al fin apareció la efectividad de parte de los delanteros que precisaba el técnico Miguel Ángel Russo, y de a poco el popular club de Buenos Aires empieza a conformar una estructura más firme.

El Xeneize llegó a nueve puntos en el Clausura, ocupa ahora el tercer puesto en el grupo A y está parcialmente en zona de clasificación a los octavos de final.

Además, se ubica nuevamente dentro de los tres primeros en la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores de 2026.

- Racing no levanta -

Las noticias no son alentadoras, en cambio, para Racing, que firmó su cuarta caída en seis partidos y bordea el pozo del grupo A.

El campeón de la pasada Copa Sudamericana prologó su mal arranque en el torneo con una estrepitosa derrota por 4-1 en su visita a Argentinos Juniors en el estadio Diego Maradona.

La discreta participación de la Academia en el Clausura contrasta con su desempeño en la Copa Libertadores, donde esta semana avanzó a los cuartos de final tras superar al uruguayo Peñarol.

Tomás Conechny (25) puso en ventaja a los albicelestes, pero enseguida el Bicho dio vuelta y tomó ventajas amplias con los goles de Alan Lescano (25), Hernán López (51), Matías Giménez (59) y Nicolás Oroz (70).

Más temprano, Unión y Huracán igualaron 1-1 en un cotejo en el que Hugo Nervo (43) abrió la cuenta para el Globo, pero pronto lo emparejó Marcelo Estigarribia (50) en una discutida jugada sancionada por el VAR.

El partido entre Independiente y Platense, previsto para este domingo, fue suspendido por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), a causa de los feroces enfrentamientos del miércoles entre las hinchadas de los Diablos Rojos y Universidad de Chile.

Los violentos choques durante la revancha de los octavos de final de la Sudamericana provocaron la cancelación de este duelo y dejaron más de cien detenidos y 19 heridos, dos de ellos graves.