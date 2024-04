Carlos Sainz: “Estoy disponible y voy rápido”

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que ha terminado tercero en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, ha reconocido que le da “rabia” tener que marcharse de Ferrari tras esta temporada, sobre todo por “lo bien” que han comenzado el año, y ha destacado que están “mucho más cerca que el año pasado de Red Bull”.

“Siento rabia por tener que irme, pero por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo donde espero algún día poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años. Ahora tocará tomar decisiones importantes a ver qué opciones hay. La gente ya sabe que disponible estoy y que rápido voy”, bromeó en DAZN tras la carrera en Suzuka.

En este sentido, explicó que es “una pena no seguir el año que viene” después de comprobar “lo bien” que están actualmente. “Yo creo que no se le puede pedir más al trabajo que estamos haciendo junto con el grupo de ingenieros mecánicos. Da rabia tener que irse ahora de Ferrari”, señaló.

Por otra parte, el madrileño analizó su actuación en el trazado nipón. “Hemos tenido que pasar a muchos coches en pista, hemos elegido ir largos con la estrategia y volver al final con un último ataque y salió bien. En un momento de la carrera parecía que se me estaba complicando todo y pensaba que iba a acabar cuarto o quinto detrás de Charles, pero al final, cuando puse el neumático duro nuevo, me encontré muy bien y pude atacar para hacer los adelantamientos que tocaban”, apuntó.

“Al final he tenido que poner esa media usada que no me ha hecho ir tan cómodo. Lo positivo es que estamos mucho más cerca que el año pasado de Red Bull, incluso en circuitos difíciles para nosotros, que tenemos poca degradación, podemos luchar en carrera, podemos brillar un poquito más, podemos adelantar, tener flexibilidad estratégica y eso te permite hacer la carrera que hemos hecho hoy”, finalizó.