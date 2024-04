Alonso: “Hace seis meses estábamos a segundo y medio de Verstappen y ahora, a cuatro décimas”

El piloto Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá quinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, ha resaltado que han mejorado sus prestaciones en Suzuka, donde hace seis meses estaban “a un segundo y medio” del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y ahora están “a cuatro décimas”, y ha reconocido que ha hecho una última vuelta en Q3 “por encima de las posibilidades”.

“Hace seis meses estábamos aquí en septiembre a un segundo y medio de Verstappen y ahora estamos a cuatro décimas, así que estoy muy contento por el paso del equipo. Por delante de los Mercedes, de un McLaren... Ha sido una buena crono”, señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Las mejoras de Aston Martin, que han permitido al asturiano hacer una impresionante vuelta final en clasificación, parecen haber funcionado. “Es difícil de saber hasta que analicemos todo. Creo que la mejor comparación es cuando ruedas un día con un paquete y otro día con el otro, como hice en mi caso, así que hoy por la noche analizaremos todos los datos. Ojalá sean positivos”, apuntó.

“La verdad es que he sentido bien el coche. Hemos sido bastante competitivos en la crono y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba, a cuatro décimas de la pole”, continuó. “He hecho una última vuelta en Q3 un poco por encima de las posibilidades. Esta vez ha salido bien. En Melbourne, por ejemplo, perdí el coche en la curva 6 y lo dañé. Cuando estás en ese límite del bien y del mal puede salir cara o cruz. Hoy salió cara, pero ha sido emocionante”, finalizó.