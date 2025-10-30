Carlos Lee visita a la selección nacional de cara a la Copa América

Carlos Noriel Lee, mejor conocido como “El Caballo” visitó el campo de entrenamiento de la selección nacional camino a la primera Copa América.

Dámaso Espino, gerente del equipo notificó la llegada del exgrandes ligas para compartir con el cuerpo técnico y los peloteros, sabiendo de antemano que será figura del próximo Clásico Mundial cuando se sume a la selección nacional como “coach de bateadores”.

El líder de jonrones para panameños en Grandes Ligas con 358 bombazos a las tribunas, compartió con los peloteros en la zona del “cage”, donde estaba el también exgrandes ligas, Einar Díaz.

Luego observar los entrenamientos, el bateo en especial, en compañía de Dámaso Espino. En los entrenamientos, el derecho panameño y ex grandes ligas Humberto Mejía hizo trabajo en el bullpen, ante la mirada del coach Wilfrido Córdoba.

Hubo jornada en el Field 2, cuando lanzadores enfrentaron a bateadores, destacando por segundo día corrido el bateador zurdo Abraham Rodríguez con buenos y sólidos contactos.

Un lanzamiento que se escapó de control impactó sobre el casco del chiricano Erasmo Caballero pero esta tarde una fuente del Cuerpo Técnico confirmó que se encuentra en buen estado y listo para seguir dando batalla.

Mañana viernes habrá juego de fogueo, el primero de los entrenamientos, desde las 10:00 a.m. en el estadio Mariano Rivera, Field Principal.

El domingo se confirma como jornada libre, no habrá entrenamientos, ya se confirmó con el timonel José Mayorga.