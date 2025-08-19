Deportes

Carapaz renuncia a la Vuelta a España para centrarse en el Mundial de ciclismo

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz de EF Education-EasyPost cruza la línea de meta de la 20ª etapa del Giro de Italia, 205 km desde Verres hasta Sestriere, el 31 de mayo de 2025 Luca Bettini
AFP
19 de agosto de 2025

El corredor ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará el sábado en la salida de la Vuelta a España para centrarse en las clásicas italianas y en el Mundial de Ruanda de final de temporada.

"Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España", señaló su formación en un comunicado publicado este martes.

"Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial", prosiguió la nota.

Carapaz, que era uno de los favoritos a ganar la ronda española, aún sigue recuperándose de la enfermedad que le obligó a descartar su participación en la 'Grand Boucle'.

"Después de la enfermedad que tuve, tuve que detenerme varias veces porque no podía entrenar más de dos o tres días seguidos", señaló Carapaz, quien está reponiéndose en su país.

"Ahora en Ecuador, estoy tratando de volver a la normalidad con el entrenamiento y continuar avanzando con lo que habíamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado", sostuvo.

Su equipo insistió en que "aún le quedan muchas oportunidades este año": "Con las clásicas italianas (especialmente Lombardía) y el Campeonato Mundial de Ruanda en el horizonte, ha recuperado su chispa y está entusiasmado por lo que le espera".

"Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso, vine a Ecuador: para entrenar en altura, recuperar la motivación y concentrarme al cien por cien. Hay factores que juegan a nuestro favor y queremos aprovecharlos al máximo", dijo Caparaz.

La formación EF recalcó que "tras ganar los Juegos Olímpicos (Tokio en 2021) y etapas en las tres grandes vueltas, lucir las bandas arcoíris sería el mayor logro de una carrera ya ilustre".

"Nos entusiasma ver a nuestro cóndor ecuatoriano remontar el vuelo este otoño", concluyó el equipo.

