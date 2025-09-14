"Canelo" Álvarez pierde ante Crawford y entrega sus títulos de campeón supermediano

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez cayó la noche del sábado por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Para decepción de la mayoría de los 70.000 aficionados, la estrella mexicana encajó una sorprendente y rotunda derrota, la tercera de su carrera, frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

El invicto Crawford, antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.

Tras una actuación muy floja del favorito Canelo, los jueces dieron el triunfo a Crawford con dos tarjetas de 115-113 y otra de 116-112 sobre el ring del Allegiant Stadium.

"Una derrota no me define. Al estar aquí yo ya gané", afirmó el mexicano tratando de animar a sus seguidores y mostrándose dispuesto a una revancha.

"Crawford es un gran peleador y hay que darle crédito. Pero yo me siento el mismo (...). Me siento bien compartiendo el ring con grandes peleadores como él. Si lo hacemos otra vez, será genial", aseguró.

Canelo, de 35 años, poseía los cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg) desde 2021 y los había defendido con éxito en seis ocasiones.

El mexicano, la gran máquina de facturar del boxeo actual, quedó con un expediente de 63 victorias (39 nocauts), dos empates y tres derrotas.

Sus anteriores tropiezos fueron en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol en una pelea en la que ascendió al mediopesado.

Crawford, vencedor de los 42 combates de su carrera, no se resintió del doble salto de división que dio para esta pelea desde los 69,8 kilos del superwelter, del cual es el actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El peleador de Omaha (Nebraska), de 37 años, desplegó una estrategia muy inteligente para que pesara más su ventaja en velocidad que la de Canelo en potencia física.

"Gracias al Señor... Esto no es una coincidencia. Él hizo este evento solo para mí", afirmó Crawford antes de alabar a su rival.

"Canelo es un gran campeón. Es un competidor muy fuerte, lo respeto mucho", subrayó.