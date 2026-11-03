Canadá asegura que Rusia no competirá en Mundial juvenil de hockey

El primer ministro canadiense, Mark Carney, avanzó este martes que Rusia no será autorizada a participar en el Campeonato Mundial Juvenil de hockey sobre hielo que albergará su país el próximo mes, a pesar de la readmisión decretada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Edmonton y Red Deer, ciudades de la provincia de Alberta, serán las sedes del torneo del 26 de diciembre al 5 de enero.

En declaraciones a medios durante una cumbre de la Commonwealth en Antigua, Carney afirmó que Rusia y su aliado Bielorrusia seguirán excluidos de la competición debido a la guerra en Ucrania.

"Rusia y Bielorrusia están apoyando esta guerra ilegal, injustificada y horrenda en Ucrania. Mientras eso continúe, no habrá ninguno de esos atletas compitiendo por sus países en Canadá", dijo Carney.

"Así que, si están preguntando específicamente por el Mundial Juvenil, los rusos no estarán allí", avanzó.

Rusia ha estado vetada por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) desde la invasión de Ucrania en 2022, después de haber sido una potencia mundial en este deporte durante décadas.

El viernes, el TAS determinó que Rusia debe ser reintegrada por la IIHF a sus diferentes competiciones, entre las que destaca el Mundial masculino, que se disputará en mayo de 2027 en Alemania.

Desde el anuncio del TAS, sin embargo, Finlandia, Noruega, Suecia, República Checa y Dinamarca avanzaron que no jugarán contra Rusia en el campeonato mundial.

En el torneo juvenil de Canadá ya está confirmada la participación de 10 países, incluida la selección local, Estados Unidos, Letonia, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, Noruega, República Checa, Suiza y Suecia, la defensora del título.

La ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab, también señaló que la oposición de Canadá a la participación de Rusia en eventos deportivos internacionales continuará.

"La posición de Canadá no ha cambiado porque las acciones de Rusia no han cambiado", señaló la ministra en un comunicado del gobierno. "Canadá sigue comprometido a garantizar que el deporte no se utilice para conferir legitimidad, prestigio ni estatus internacional a esos Estados".

Diab dijo que empleará sus facultades para "impedir que atletas y funcionarios rusos y bielorrusos ingresen a Canadá".