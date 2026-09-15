Camp Nou de Barcelona será la sede de la final de Champions en 2029

El Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, será el escenario de la final de la Liga de Campeones de la temporada 2028-2029, anunció la UEFA este martes tras la celebración de su comité ejecutivo en Salónica (Grecia).

Una año antes, la final del torneo de fútbol más importante a nivel de clubes se disputará en Múnich, precisó la confederación europea, que eligió las sedes de las finales de sus torneos para las temporadas 2027-2028 y 2028-2029.

Será la segunda final en sólo dos años que se organice en España (vigente campeona del mundo y europea), ya que la edición 2027 de la Champions culminará en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Barcelona volverá a ser la sede de la final de la Champions 30 años después de la última final disputada en el Camp Nou, recordada por la remontada, con dos goles en el descuento, del Manchester United frente al Bayern Múnich (2-1).

La otra final de esta competición disputada en el estadio azulgrana fue en 1989, con la clara victoria por 4-0 del Milan ante el Steaua de Bucarest.

En un comunicado, el presidente del club Joan Laporta aseguró que esta elección "es un orgullo inmenso para el FC Barcelona y para todos los barcelonistas", además de "un reconocimiento internacional" al nuevo estadio.

- Aforo para 104.000 espectadores -

El Camp Nou se encuentra aún en fase de remodelación y está previsto que para dentro de un año cuente con una cubierta y un aforo total de 104.000 espectadores, que lo convertirá en uno de los recintos deportivos más grandes del mundo.

Si bien para Barcelona será únicamente la tercera ocasión que albergue la final continental, para Múnich se ha convertido en un evento más habitual.

La última fue en 2025, con el primer título para el PSG tras golear 5-0 al Inter. Antes en 2012, el Chelsea se proclamó campeón tras derrotar en los penales al Bayern, que jugaba en su estadio.

En el antiguo Estadio Olímpico de Múnich también se disputaron las finales de 1979 (ganada por el Nottingham Forest), 1993 (para el Marsella) y 1997 (triunfo para el Borussia Dormund).

La UEFA informó también de las sedes de la Europa League para ese periodo, Bucarest (2028) y Belgrado (2029), de la Conference League (Turín y Budapest, respectivamente) y de la Supercopa de Europa (Ámsterdam y Astaná).

Para las finales de la Liga de Campeones femenina, las elegidas fueron Lyon (2028) y Cardiff (2029).

La UEFA también aprobó un cambio en la Liga de Naciones, que a partir de la edición 2028-2029 constará de tres ligas o divisiones, en lugar de las cuatro actuales.