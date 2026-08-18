Camila Arce impone récord

La natación panameña suma un nuevo nombre en sus libros de récords. La atleta Camila Arce estableció una nueva marca nacional en los 100 metros estilo pecho, categoría 10-11 años, al registrar un tiempo de 1:29.04.

El logro se registró en Medellín, Colombia, durante la participación del club Spartans La Salle en el Torneo Huracanes 2026, certamen organizado por el Club Deportivo de Natación Huracanes de la ciudad colombiana.

“Con gran orgullo, el club y la familia de la natación nacional celebran el logro de Camila, quien consiguió superar la marca anterior para inscribir su nombre en la historia de la natación panameña”, destacó la nota de prensa emitida por la federación.

“El esfuerzo, la disciplina y la constancia de Camila se ven reflejados hoy en este hito de la natación nacional”, añadió el comunicado federativo.

La Federación Panameña de Natación detalló que el tiempo está siendo revisado y deberá ser avalado para que quede en firme.

Durante su destacada participación en el torneo, Camila conquistó un total de seis medallas: dos de oro, tres de plata y una de bronce.