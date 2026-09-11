Calificadas yeguas tras el triunfo en el Clásico familia Jiménez

Un total de ocho hembras foráneas, todas de meritorias campañas en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, serán las protagonistas de la vigésima primera edición del Clásico Isaac (Sam) Jiménez y Samuel Jiménez, prueba estelar de la cartilla dominical.

Dicha confrontación equina se celebrará en el séptimo orden de la programación, con hora pactada para las 5:30 p.m., reservada para toda yegua de tres años y más edad, sobre tendido de mil 700 metros, con una bolsa en disputa de $24,400.

Para esta versión la carrera luce muy balanceada, dada la categoría de la mayoría de las participantes, razón por la cual se presagia una cerrada competencia durante todo el recorrido de la prueba, con mayor acento en los tramos finales del evento.

Basado en el aspecto de las preferencias de las gabelas asignadas en el programa oficial de carreras, éstas señalan para ganar el cotejo a la colorada Como Tú, una yegua que la acompaña la distancia a recorrer, cuyas partes interesadas contrataron para esta oportunidad al experimentado fusta Luis E. Arango.

La fondista yegua que ha cruzado la meta por delante en dos eventos conmemorativos, siendo descalificada en uno de ellos, saldrá en busca de su sexta victoria en 24 carreras corrida en su campaña.

En el orden de las selecciones, tras Como Tú, entran Klint Colors, del Stud Cantón, con silla de Joseph Trejos; Miss Good Night, con monta de Said Sánchez y Volatil Girl, cuyas riendas serán conducidas por Luis Jurado. Dos participantes que bien pueden sorprender a los entendidos son la alazana Madame Inés (Jesús Barría) y la colorada Sol Tan Bonita (Nelsón A. Pitty), ganadora del Premio Humberto (Chupao) Vaglio.

El resto de la nómina la componen La Regente, con las botas de Michael Castillo y Estigia, montada por Yonis Lasso, ejemplares que se presentan con opciones remotas a la victoria.

Con la fijación de esta prueba conmemorativa, la Administración del Hipódromo Presidente Remón rinde un merecido homenaje al fallecido entrenador y dueño ‘Sam’ Jiménez, y su hijo Samuel Jiménez, que ha seguido el legado de su padre aportado al desarrollo de esta actividad en Panamá.

‘Sam’ Jiménez ganó nueve estadísticas, cinco veces el Clásico Presidente de la República: tres de ellos de manera consecutiva con el argentino ‘El Mandamás’ (1971-72 y 73), uno con ‘Bragado’ (1977) y el otro con el nacional ‘Chandú’ (1981).