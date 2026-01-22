Deportes

Caballo Peruano de Paso

Cortesía | Conjunto de Yeguas presentadas en el concurso 2025.
Redacción Metro Libre
22 de enero de 2026

El XLV Concurso Nacional del Caballo Peruano de Paso se celebrará los días 29, 30 y 31 de enero, en la Hacienda Papacona, ubicada en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Los organizadores, la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, reiteraron que el evento es de carácter gratuito en la entrada a los asistentes.

Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. En ese sentido, se tendrá transporte gratis el 31 de enero, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., de ida y vuelta, desde la gasolinera Delta (entrada de Chame) hacia la Hacienda Papacona.

29
al 31 de enero será el Concurso Nacional del Caballo Peruano de Paso.
