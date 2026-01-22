El XLV Concurso Nacional del Caballo Peruano de Paso se celebrará los días 29, 30 y 31 de enero, en la Hacienda Papacona, ubicada en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Los organizadores, la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, reiteraron que el evento es de carácter gratuito en la entrada a los asistentes.

En ese sentido, se tendrá transporte gratis el 31 de enero, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., de ida y vuelta, desde la gasolinera Delta (entrada de Chame) hacia la Hacienda Papacona.