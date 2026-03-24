Buscarán imponer la casa en el surf de los ‘Sura Jr’

“Tenemos una delegación fuerte”, así se expresó Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf, sobre la selección de surf de Panamá elegida para participar en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026, del 12 y el 25 de abril.

En la modalidad de Tabla Corta competirán: Víctor Camarena y Gabriel Cabrera; en Tabla Corta Femenino: Shakti Martínez y Kely Gasparovic; en Bodyboard: Patrick Ascanio; y en SUP Race Técnico: Laura Bal.

Sánchez acotó que “tenemos buenas fichas, obviamente siempre se tiene su factor suerte, que la ola esté buena, que las condiciones sean ideales, pero estamos con la delegación bien seleccionada por el sistema de selección que estamos utilizando hace ya unos dos años”, que evalúa el desempeño técnico, competitivo, físico y actitudinal de los atletas.

Cabe señalar que solo las pruebas de surf se disputarán fuera de la Ciudad de Panamá, en Playa Venao, distrito de Pedasí, en la costa del Pacífico de la provincia de Los Santos. El resto de los deportes de la justa se distribuirán en varias sedes de la ciudad capital.

“Tenemos esa ventaja de locales. No puedo dar un pronóstico del medallero, pero esperamos llegar a los primeros puestos”, recalcó el dirigente.

Según Sánchez, competirán en el surfing, nueve países de la región, incluyendo República Dominicana, Panamá y Costa Rica, en cuatro disciplinas: Tabla Corta, SUP surf, SUP Race y Bodyboard, todas en categorías masculina y femenina, entre el 13 y el 16 de abril.

El torneo está reservado para atletas que no cumplan 18 años durante 2026. “Ya tenemos bastante adelantado temas logísticos, alojamiento de la delegación, como va a ser el mecanismo de llevarlos allá, de lo que tienen que hacer; el cuerpo técnico ya está armado y el área del evento se está armando también, con todo lo que es la estructura”, agregó Sánchez.