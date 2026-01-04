Brooklyn se aprovecha de unos Nuggets sin Jokic y Detroit asalta Cleveland

Los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández explotaron este domingo la baja de Nikola Jokic para batir a los Denver Nuggets por 127-115 mientras los Detroit Pistons se impusieron en la cancha de los Cleveland Cavaliers.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la NBA que se cerraba con la visita de los Memphis Grizzlies a Los Angeles Lakers.

- Venganza de Porter Jr. -

En su tercer partido desde la lesión de Jokic, los Nuggets hincaron la rodilla en Brooklyn a pesar de que recuperaban a dos titulares después de largas ausencias.

El escolta Christian Braun y el ala-pívot Aaron Gordon regresaron a la acción para secundar al base Jamal Murray, que fue el máximo anotador de Denver con 27 puntos y batió su récord de asistencias con 16.

Braun, que estuvo fuera de combate 23 partidos por una lesión de tobillo, se quedó en 3 puntos en 24 minutos mientras Gordon, ausente 19 juegos por un problema de isquiotibiales, llegó a 20 tantos en 21 minutos.

La presencia de ambos resultó insuficiente para unos Nuggets que, aferrados aún al tercer lugar de la Conferencia Oeste, se asoman a un descenso pronunciado en la clasificación hasta el retorno de Jokic.

Sin el astro serbio, que será baja al menos un mes por una hiperextensión de la rodilla izquierda, Denver tiene un registro de una victoria y dos derrotas.

Su principal verdugo del domingo fue un viejo conocido, Michael Porter Jr., uno de los puntales del título que los Nuggets lograron en 2023.

El alero, traspasado en julio a Brooklyn, se lució con 27 puntos y 11 rebotes en su primer reencuentro con su antiguo equipo.

Como referente de los esquemas ofensivos de Fernández, la producción de Porter Jr ha escalado desde los 18,2 puntos que promedió la temporada pasada hasta los 25,8 actuales.

Alrededor del alero, los Nets aprovecharon su inspirada noche en el tiro exterior, con 14 triples convertidos de 33 intentos (42%).

- Detroit no cede ante Cavs -

En Cleveland, los Detroit Pistons reivindicaron su condición de líderes del Este con un triunfo 114-110 ante los Cavaliers, una de las mayores decepciones de la temporada.

Los Cavs, que arrancaron el curso como grandes candidatos a dominar la conferencia, se ven ahora en el octavo puesto al ser adelantados por los Miami Heat, que derrotaron a su vez a los New Orleans Pelicans por 125-106.

Los Pistons se llevaron el triunfo de Cleveland bajo la guía de Cade Cunningham, que logró 27 puntos y 7 asistencias, y el suplente Daniss Jenkins.

El escolta explotó con un segundo cuarto de 21 puntos para un total de 25 tantos en los 25 minutos que estuvo en pista.

En ese segundo parcial, en el que Jenkins clavó seis triples sin fallo, los Pistons construyeron una ventaja de 13 puntos que protegieron en la recta final del juego, cuando los locales lanzaron un intento fallido de remontada.

Donovan Mitchell fue el máximo anotador de Cleveland con 30 puntos seguido de Darius Garland con 16.

- Pacers en caída libre -

Los Indiana Pacers, actuales subcampeones de la NBA, se hundieron más en el fondo de la tabla al hilar su decimosegunda derrota consecutiva, igualando el récord negativo de la franquicia.

Indiana cayó esta vez frente a los Orlando Magic por 135-127 y alcanzó un registro general de 6-30, el peor de la liga.

Los Pacers ya arrancaron el curso sin apenas esperanzas por la grave lesión de su estrella, Tyrese Haliburton, que se perderá toda esta temporada.

El camerunés Pascal Siakam, segunda espada del equipo, logró este domingo 34 puntos mientras los Magic, que tomaron el control con un parcial de 17-0 en el segundo cuarto, contaron con 31 tantos del escolta Desmond Bane.