Brignone, campeona olímpica de esquí alpino, deberá operarse de nuevo la rodilla

La esquiadora italiana Federica Brignone, doble campeona olímpica de Super-G y de gigante en Cortina en febrero, deberá pasar de nuevo por el quirófano para operarse la rodilla izquierda, anunció este martes en sus redes sociales.

"Mi pierna sigue mejorando, pero por desgracia, en ciertas actividades y esquiando todavía tengo dolores", escribió Federica Brignone en su cuenta de Instagram.

"Por esta razón, junto con el equipo médico, hemos decidido intervenir quirúrgicamente", precisó.

"El objetivo principal será retirar la placa y limpiar la zona, con la posibilidad de intervenir también en el menisco. Esta última decisión se tomará directamente durante la operación de esta tarde", añadió la italiana de 36 años.

El 3 de abril de 2025, diez días después de su segundo título en la Copa del Mundo de esquí alpino, Brignone sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda (fractura del platillo tibial y rotura del ligamento cruzado anterior) tras una caída durante una prueba de gigante en los Campeonatos de Italia en Val di Fassa.

Volvió a calzarse los esquís el 26 de noviembre de 2025 y, algo más de dos meses después, logró el oro olímpico en Cortina d'Ampezzo en supergigante (10 de febrero) y en eslalon gigante (15 de febrero). Tras su triunfo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, dio por terminada su temporada.

La temporada 2026/27 de esquí alpino comienza el fin de semana del 24 y 25 de octubre en Sölden (Austria) con un eslalon gigante. El Mundial 2027 tendrá lugar en Crans-Montana (Suiza) a comienzos de febrero.