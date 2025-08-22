Bouzkova vence a Ruzic y completa las semifinales del WTA 500 de Monterrey

La tenista checa Marie Bouzkova se convirtió en la última semifinalista del Abierto WTA 500 de Monterrey 2025, al vencer a la croata Antonia Ruzic en dos sets con parciales 6-3 y 6-2.

Bouzkova, 53 en el ranking de la WTA, superó a Ruzic, número 89 del mundo, en una hora con 21 minutos.

La rival de Bouzkova en semifinales será la rusa Ekaterina Alexandrova, quien en el partido anterior dejó al torneo de Monterrey sin campeona defensora: la checa Linda Noskova.

Alexandrova (N. 14), segunda favorita, se impuso a Noskova (N. 23), sexta sembrada, con parciales de 7-6 (7/5), 4-6, 6-2 en dos horas con 12 minutos.

- Parks contra Shnaider, la otra semifinal -

Antes, la estadounidense Alycia Parks (N. 71) derrotó a la eslovaca Rebecca Sramkova (N. 38) con parciales de 6-2 y 7-5 en 86 minutos de juego.

En semifinales, Parks se medirá con la rusa Diana Shnaider, tercera sembrada, que más temprano derrotó a la belga Elise Mertens (N. 21) por 3-6, 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4) en tres horas de juego.

El torneo WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del jueves:

- Cuartos de final

Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Elise Mertens (BEL/N.5) 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)

Alycia Parks (USA) a Rebecca Sramkova (SVK) 6-2, 7-5

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2) a Linda Noskova (CZE/N.6) 7-6 (7/5), 4-6, 6-2

Marie Bouzkova (CZE) a Antonia Ruzic (CRO) 6-3, 6-2