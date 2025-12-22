Botafogo elige al argentino Martín Anselmi como nuevo entrenador

El argentino Martín Anselmi es el nuevo director técnico del Botafogo, anunció este lunes el equipo de Rio de Janeiro, días después de la salida del italiano Davide Ancelotti.

Campeón de la Copa Sudamericana en su etapa con el Independiente del Valle ecuatoriano, Anselmi "firmó contrato por dos años con el club", informó el Fogão en un comunicado.

Estaba libre desde que acabó en junio pasado su primera experiencia como entrenador en el fútbol europeo con el FC Oporto, tras la prematura eliminación de los Dragones en la primera fase del Mundial de Clubes, en Estados Unidos. Dirigió por seis meses al cuadro portugués.

Anselmi, de 40 años, se reportará el 4 de enero, puntualizó el Botafogo, que terminó en la sexta posición del Brasileirão esta temporada y jugará la Copa Libertadores 2026.

El miércoles, el equipo anunció el final del ciclo de Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Antes de su paso por Portugal, Anselmi comandó a Unión La Calera, de Chile, Independiente del Valle y Cruz Azul, de México.

Sus mayores éxitos fueron la conquista de la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023 con el equipo ecuatoriano.

Había sido asistente técnico del español Miguel Ángel Ramírez cuando ese club ganó la Sudamericana 2019, su primer título internacional.

El Botafogo tuvo un irregular 2025 después de vivir un brillante 2024, en el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores.