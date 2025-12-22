Economía

Empleos, mina y obras, retos para 2026, según empresarios

Líderes de diferentes gremios empresariales y economistas aseguran que es necesaria la atracción de inversión en el país

Empleos, mina y obras, retos para 2026, según empresarios
PEXELS | Una persona trabajando en la construcción de una obra. El obrero mantiene las normas de seguridad para trabajar.
Yessika Calles
22 de diciembre de 2025

Empresarios y economistas aseguran que este año, el desempeño de la economía ha sido “moderado” y persisten retos importantes como la generación de empleos formales.

Coinciden que “Panamá lo tiene todo” para encaminarse a un crecimiento económico superior al 5% en el año 2026, pero este dependerá de la capacidad de atraer inversiones extranjeras, generar confianza, ejecutar obras de infraestructura y tomar decisiones sobre el futuro de la mina de cobre.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) señaló que la mina es un catalizador de empleo y de circulante por compras a proveedores.

Por su parte, Dovi Eisenman, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, dijo que “si el gobierno avanza con las modernizaciones pendientes de simplificación de trámites, digitalización y seguridad el crecimiento puede acelerarse aún más”.

  • $!Empleos, mina y obras, retos para 2026, según empresarios
  • $!Empleos, mina y obras, retos para 2026, según empresarios
Tags:
Economía
|
Empleos
|
2025
|
balance
|
desafíos
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR