Borussia Dortmund doblega al Unión Berlín (3-0) con doblete de Guirassy

El Borussia Dortmund firmó este domingo su primera victoria de la temporada en la Bundesliga al imponerse en su Westfalenstadion al Unión Berlín (3-0), con un doblete de Serhou Guirassy.

Tres puntos que permiten al conjunto de la cuenca del Ruhr corregir su paso en falso inicial la semana pasada en la cancha del St Pauli (3-3).

Con 4 puntos en el casillero, los hombres de Niko Kovac cuentan con dos puntos menos que Bayern Múnich y Eintracht Fráncfort, los dos únicos equipos en haber ganado sus dos primeros partidos de liga. El Colonia puede imitar al Bayern y al Eintracht en caso de victoria contra el Friburgo este domingo (17H30 GMT).

El BVB abrió el marcador en el primer acto por medio del internacional guineano Serhou Guirassy (44), a centro del brasileño Yan Couto.

En el segundo tiempo, Guirassy, que ha visto puerta en sus nueve últimos partidos, concluyó una gran jugada colectiva picando el balón para batir al arquero berlinés Frederik Rönnow (58).

Felix Nmecha aseguró un final de partido plácido para su equipo con un tercer gol (81).

A la vuelta del parón internacional, el Borussia Dortmund visitará al Heidenheim.