Booz Baruc despunta para la versión 36 del Clásico Appucapa (Gr.2)

Cuatro potros y una potranca serán los protagonistas de la edición 36 del Clásico Asociación de Propietarios de Pura Sangre de Carreras de Panamá, Appucapa, prueba estelar de la cartilla dominical.

La carrera, que rinde merecido homenaje a uno de los gremios hípicos de gran trayectoria en Panamá, se celebrará en el sexto orden de la programación, reservada para todo caballo de tres años de edad, sobre mil 200 metros y premio de $22,400, pactada para las 4:35 p.m.

‘Booz Baruc’, la carta brava a batir

Para esta competencia sobresale el colorado ‘Booz Baruc’, que en la pasada temporada se destacó como el mejor potro de dos años de su generación, al hacer la barrida de las tres pruebas de la Triple Corona Juvenil y en esta temporada ocupar la escolta en el Clásico Presidente. cuyas riendas serán conducidas por Lorenzo Lezcano.

Sin lugar a dudas que su único rival de cuidado será Motek, colorado que arribó segundo de Booz Baruc en las tres carreras de la Triple Corona y le llegó por delante en el Clásico Día Internacional del Trabajador.

El resto de la nómina la componen: Full Inox (Jimmy Carrión), El Sajón (Michael Castillo) y la potranca Volatile Girl (Obeth Benitez), todos con opciones sorpresivas.

Appucapa, relevante gremio hípico

Uno de los gremios de mayor beligerancia en la hípica lo es sin lugar a dudas Appucapa, agrupación que con su dedicación y esmero ha sido pilar fundamental en el desarrollo y desenvolvimiento de esta actividad en Panamá.

El Doctor Monty Motta regenta el grupo hípico

En esta organización ocupa actualmente la presidencia el Dr. Monty Motta, siendo esta vez la tercera ocasión en presidirla, cuya exitosa carrera como propietario de caballos fina sangre de carreras ha brillado dentro y fuera de fronteras.

Entre sus principales objetivos está fortalecer y modernizar la hípica panameña.

Así mismo defender los intereses de los propietarios e incentivar la inversión y promover una hípica más competitiva, transparente y sostenible.

Dentro de los retos se encuentra la de aumentar la población caballar, que incursionen nuevos propietarios, mejorar la competitividad de las carreras y modernizar aspectos fundamentales como el Stud Book y el sistema de registro, que en realidad no tiene un reconocimiento del Comité Internacional del Libro Geneológico (ISBC), organismo que reconoce, evalúa y supervisa internacionalmente esta materia.

Reconocer y evaluar que a la fecha existe una unión entre los gremios hípicos y la empresa operadora, con la creación de un comité, con una constante comunicación, estando pendiente de todo lo que se hace en el Hipódromo, expresando ideas en reuniones semanales.

Una de sus metas es volver a la celebración regular de tres cartillas semanales, con carreras atractivas que generen mejores oportunidades para los propietarios y fortalecer esta industria.

Son creyentes que la hípica criolla tiene un gran potencial, que si trabajan unidos pueden recuperar su crecimiento y proyectarla nuevamente como lo fue por mucho tiempo.

Que la hípica es un espectáculo de tradición en Panamá, una actividad económica que alrededor de un caballo trabajan los propietarios, criadores, entrenadores, jinetes, galopadores, mozos de corral, veterinarios, farmaceutas, herreros, transportistas, proveedores de alimentos y muchas otras personas con actividades afines.

Finalmente afirma el Dr. Motta que es muy importante poyar al inversionista hípico, porque son quienes aportan mediante sus compras de caballos, son quienes con estos ejemplares generan un sin número de empleos, ya que sin los propietarios no hay carrera y por consiguiente no habrá espectáculo hípico.